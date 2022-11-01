管碧玲稱口才非強項 陳時中談辯論：拙於言辭但會講清楚
民進黨台北市長候選人陳時中政策召集人管碧玲昨日說，口才根本不是陳時中的強項，面對辯論陳陣營不必複雜討論辯論技巧；管也說，名嘴跟藍營說「陳時中選情告急」是因為陳時中很強，所以才刻意操作，相關發言引發討論。陳時中今（1）日晚間赴景美集應廟廟口開講前受訪表示，自己是做事的人，雖然拙於言辭，但面對辯論會秉持指揮官精神，把事情盡量講清楚。
管碧玲昨日在臉書連續發文，先是表示，不斷喊「陳時中選情告急」，藍營媒體、名嘴、政客此起彼落，頻率高到離譜的程度，如果陳時中真的這麼弱需要這樣嗎？操作到這麼強烈的程度，原因只有一個，因為陳時中很強，否則根本不必那麼費力。
管碧玲接著又說，「阿中堅持不譁眾取寵，口才根本不是他的強項，想討論技巧，就說不必這麼複雜，嗯！該照他的堅持嗎？哈哈，不然呢？」。相關發言一出，引發討論。
陳時中晚間赴景美集應廟廟口開講前受訪表示，自己是做事的人，長期在指揮中心，「我的口才怎麼樣大家也都瞭解」，他說，自己不是靠口才做事情，而是做事情跟大家報告，面對辯論自己也秉持指揮官的精神，雖然拙於言辭，但會盡量把事情講清楚。
至於蔣萬安今日赴基隆輔選，卻不顧救護車依然忘我拜票，陳時中表示，擋到救護車就趕快讓開，這是一件很簡單的事，有擋道、就讓開、就對了。