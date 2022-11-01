千人雨中相挺 蔡英文景美站台陳時中：目標53.5%勝選
民進黨台北市長候選人陳時中今（1）日晚間赴文山區，於景美集應廟廟口開講，總統蔡英文也第二度出席系列活動，並且壓軸發表談話。今日活動由競選總幹事吳思瑤擔任主持人，黨籍大安、文山區市議員候選人也都到場。即使台北整天未停雨，現場支持者仍將廟埕擠爆，700張椅子全滿，還持續外溢，約有近千人到場力挺陳時中、蔡英文。
蔡英文壓軸登場，在傳統被認為深藍的文山區獲得如雷掌聲。她表示，今天天氣不太好，但大家還在這裡互相鼓勵、抱定決心，「我們這次一定要贏」。
蔡英文說，自己過去參選總統，在台北市得到53%的選票，但若只看文山區，則只有46.5%，「陳時中這次46.5%就當選了，但我們的目標是53.5%，如果超過，我給大家嘉獎一次」。
蔡英文說，這次台北市長選舉真的很激戰，但只要再拚一點就過了，「我是蠻有信心的，我們一起拚」。她也提到，陳時中端出了很多的政見，自己看了看，「我如果不做總統，就去做你的青年局長跟國際局長，但你要選得上喔」。
蔡英文表示，陳時中會是最好的市長，在場的鄉親要1人拉10票，「本來已經要投陳時中的不算喔，要多拉10票」，自己非常有信心，這次大家一定做得到，讓台北在有擔當、有領導力的市長帶領下，有更好的發展機會。