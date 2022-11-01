何妤玟渴望交往「大肚男」　無奈遇不到好姻緣

節目《一袋女王》日前錄影邀請張勛傑、許志豪、何妤玟及張家瑋上節目討論自己單身的原因，張勛傑開出的擇偶條件是「足美」、「嘴巴夠毒」，當何妤玟說到自己個性，其實很傳統跟螢幕形象差很大，交往必須程序就是從開始聯絡、吃飯認識，再來觀察後續的可能，無法認同第一次吃飯後就直接約到家裡的模式，此時巴鈺笑說：「妳有感受到左後方(指張勛傑)熾熱的眼神嗎？」何妤玟馬上回說：「我跟他的熟度，不用吃飯，就可以直接約來家裡了。」讓張勛傑相當開心。
單身一年多的何妤玟擇偶條件是對方要「身體健康」，這樣2人才可以白頭到老，另外一個要求是要「有肚子」，因為自己看到肚子會感覺到興奮，反而不喜歡有人魚線、六塊肌的男生，她還曾經跟梁赫群說過，孔劉跟梁赫群二選一的話，她會選梁赫群，因為自己就偏好這樣類型的男生，有肚子的男生對她來說才會加分。
何妤玟則覺得自己遇不到好姻緣的原因是「螢幕形象與私下差太多」，她說在恢復單身後，對於感情上敢說敢言，比較傳統男生就會覺得自己很開放，但私下的自己其實個性很傳統，談感情時希望自己是被追的，也無法接受「直接來」，要追她就得循序漸進，從開始聯絡、吃飯認識，再來觀察是否有進一步的可能，她真的不能認同第一次吃飯後就直接約到家裡的模式，此時巴鈺笑著問說：「妳有感受到左後方（指張勛傑）熾熱的眼神嗎？」何妤玟馬上回說：「我跟他的熟度，不用吃飯了，就可以直接約來家裡了」，讓現場所有人大笑不已。