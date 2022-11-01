館長專訪談新竹球場事件　蔡其昌：檢查標準要儘快制度化

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蔡其昌今（1日）晚上館長陳之漢的直播節目，館長問及台灣職棒曾經烏煙瘴氣，蔡其昌接會長，是想進去體制內改革嗎？他笑著回答，職棒會長是無給職，自己原本只是球迷，「5個球團邀請我當會長，是商業邏輯」。
蔡其昌說，去年初他接職棒會長前，曾與5個球團當面溝通彼此需求，球團希望職棒健全發展、獲得政府支持、新增第6隊；他則以球迷立場希望棒球界合作，不要整天吵來吵去、球員福利獲得照顧，承諾自己會想辦法讓球隊不要賠錢。於是他上任一年內促生第6隊，也建立裁判獎懲制度、球員公約，保障職業球員為國家比賽時的權利與義務。
蔡其昌開心的說，職棒這兩年逐漸進入高峰狀態，「疫情期間業績成長18%，辦明星賽收入加進場人數已經破史上紀錄，球迷一直在回來。」
聊到擔任職棒會長的甘苦談，他指自己接任會長以來，發現職棒很多問題來自沒建立制度，主動提及新竹棒球場，就是最典型的事件。
蔡其昌指長期以來，球團與地方政府簽約租用棒球場，比賽前請聯盟實地了解是否適合比賽。他說，問題就出在職棒33年來沒一套檢驗球場的具體標準，「派誰去檢查？檢查哪些項目？什麼叫合格？例如石頭多少叫太多、草多長算是太長，完全沒標準就容易出事。」
他說會長是榮譽職，聯盟有自己運作的制度，要派誰去檢查，聯盟自己處理就可以，不必事前告知他，但「不管如何，只要有球員受傷，會長就難辭其咎、就該出來道歉。」他表示道歉之後，如何避免問題再發生，保障球員安全、讓球迷也能開心同樂才是更重要的事。新竹球場事件後，很多專業球迷提出國外經驗供職棒參考，他希望在會長3年的任期內，能建立起檢查球場的標準制度，不再發生球員受傷事件。