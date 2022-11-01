館長專訪談新竹球場事件　蔡其昌：檢查標準要儘快制度化

▲蔡其昌上館長直播節目，大聊擔任中華職棒會長的甘苦。（圖／翻攝蔡其昌臉書，2022.11.01）
▲蔡其昌上館長直播節目，大聊擔任中華職棒會長的甘苦。（圖／翻攝蔡其昌臉書，2022.11.01）

記者顏幸如／台中報導

2022-11-01 22:34:542022-11-01 22:36:14

新竹市立棒球場7月啟用造成球員受傷，棒球迷憤憤不平。中華職棒會長蔡其昌今接受館長陳之漢訪問時，坦言職棒發展33年來，沒一套檢驗球場的標準，他希望明年底會長任期結束前，建立完善的場地檢查制度，讓球員能安心比賽。

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斥資 12 億、整修超過5年的新竹棒球場，7月22 日由總統蔡英文風光啟用，卻因場地問題造成4名球員受傷，引起棒球迷嚴重反彈，不僅重挫前新竹市長林智堅形象，連擔任中華職棒會長的立法院副院長蔡其昌也遭波及。

▲蔡其昌昨利用跑行程空檔，「溜」進台中洲際棒球場過30分鐘的球迷癮。（圖／翻攝蔡其昌臉書，2022.11.01）
▲蔡其昌昨利用跑行程空檔，「溜」進台中洲際棒球場過了30分鐘的球迷癮。（圖／翻攝蔡其昌臉書，2022.11.01）
蔡其昌今（1日）晚上館長陳之漢的直播節目，館長問及台灣職棒曾經烏煙瘴氣，蔡其昌接會長，是想進去體制內改革嗎？他笑著回答，職棒會長是無給職，自己原本只是球迷，「5個球團邀請我當會長，是商業邏輯」。

蔡其昌說，去年初他接職棒會長前，曾與5個球團當面溝通彼此需求，球團希望職棒健全發展、獲得政府支持、新增第6隊；他則以球迷立場希望棒球界合作，不要整天吵來吵去、球員福利獲得照顧，承諾自己會想辦法讓球隊不要賠錢。於是他上任一年內促生第6隊，也建立裁判獎懲制度、球員公約，保障職業球員為國家比賽時的權利與義務。

蔡其昌開心的說，職棒這兩年逐漸進入高峰狀態，「疫情期間業績成長18%，辦明星賽收入加進場人數已經破史上紀錄，球迷一直在回來。」

▲今年2月，職棒與球員簽訂團體協約。。（圖／翻攝蔡其昌臉書，2022.11.01）
▲今年2月，職棒與球員簽訂團體協約。。（圖／翻攝蔡其昌臉書，2022.11.01）
聊到擔任職棒會長的甘苦談，他指自己接任會長以來，發現職棒很多問題來自沒建立制度，主動提及新竹棒球場，就是最典型的事件。

蔡其昌指長期以來，球團與地方政府簽約租用棒球場，比賽前請聯盟實地了解是否適合比賽。他說，問題就出在職棒33年來沒一套檢驗球場的具體標準，「派誰去檢查？檢查哪些項目？什麼叫合格？例如石頭多少叫太多、草多長算是太長，完全沒標準就容易出事。」

▲今年7月新竹棒球場由總統蔡英文風光啟用，卻因場地問題造成4名球員受傷，引起棒球迷嚴重反彈。（圖／翻攝蔡其昌臉書，2022.11.01）
▲今年7月新竹棒球場由總統蔡英文風光啟用，卻因場地問題造成4名球員受傷，引起棒球迷嚴重反彈。（圖／翻攝蔡其昌臉書，2022.11.01）
他說會長是榮譽職，聯盟有自己運作的制度，要派誰去檢查，聯盟自己處理就可以，不必事前告知他，但「不管如何，只要有球員受傷，會長就難辭其咎、就該出來道歉。」他表示道歉之後，如何避免問題再發生，保障球員安全、讓球迷也能開心同樂才是更重要的事。新竹球場事件後，很多專業球迷提出國外經驗供職棒參考，他希望在會長3年的任期內，能建立起檢查球場的標準制度，不再發生球員受傷事件。

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