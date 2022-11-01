從慶記之都到球棒之都 蔡其昌：治安差什麼願景皆空談
從高譚市、慶記之都到球棒之都，台中市的治安一直惡名在外。民進黨台中市長候選人蔡其昌今晚上館長直播時坦言，治安搞不定，城市誘因就不在，再多生活願景都是空談。他表示若自己能當選，首要之務是挺基層員警，才能對高級警官進行高規格要求。他感嘆台中發展緩慢，能拿出來向外地人說嘴的往往是古早的事，「例如東泉辣椒醬」。
蔡其昌今晚（1日）上館長陳之漢的網路直播節目，被問及外地人只要提到台中，不是以「高譚市」形容，就是誇張的說地上可以撿到槍。蔡其昌認為，從胡志強市長時代因槍案頻傳被稱為「慶記之都」，到盧秀燕市長任內發生瑪莎拉蒂惡煞事件，產生新的名詞「球棒之都」，台中市治安環境複雜，有地理及發展上的因素，「週邊的彰化、南投、苗栗人口都到台中消費，治安狀況就會多」。他強調，先天環境複雜，首長有沒展現治理的決心，顯得格外重要。
蔡其昌說，遠見雜誌評鑑台中治安是全國最後一名，「為什麼那麼多警官在外縣市表現出色，一調來台中就變了？首長的態度是關鍵」。他說如果市長不在乎、半數的治安會報找別人代理主持，就容易形成「多做事還會被罵」的不良風氣。
蔡其昌說，改善治安是首要之務，選舉時講再多的廣建社宅、營養午餐免費、空污改善、城區翻新、交通路網等願景，「治安不好，生活環境就好不了。人民無法安居，什麼友善城市、生活首都是空談！」
若自己能選上市長，他將先問基層員警：「你們需要市長幫大家做什麼？」該補的員額要補齊、欠缺的裝備和資源可向企業界募集，「先挺基層員警，接下來找高級警官」。他說，警官不會不清楚治安熱區、問題人物是哪些，「如果轄區接二連三有重大治安事件，就把你換掉！」
館長問，哪個字最能代表這幾年的台中？蔡其昌說，就是「慢」。他舉台南、高雄為例，「城市競爭是無聲無息的，當自己開始停滯衰落，別人就起來了，再回頭已百年身」，連屏東都喊出「我屏東我驕傲！」時，當台中人被問及，這城市有什麼令自己光榮的特色時，還能拿出來說嘴的，往往是古早的事，「例如東泉辣椒醬」。