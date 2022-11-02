李玉璽好人緣發功　新歌MV邀金馬大咖同台飆戲

創作歌手李玉璽上個月在THE WALL LIVE HOUSE舉辦「荒蕪煙硝」台北專場演唱會，滿滿20多首歌曲的演出讓觀眾大呼物超所值，由於他在演藝圈有好人緣，現場出現好幾位演藝圈好友低調支持，整場充滿驚喜，他也邀請實力派演員好友百白、林鶴軒、林暉閔，以及曾獲金馬獎最佳新人的范少勳跨刀演出新歌《只是呢喃》MV，透過對嘴演唱的方式一同詮釋不同情緒的張力，難得同框飆戲，拍攝現場直接變成同樂會。
距離上次個人專場演出已經4年，李玉璽坦言真的滿緊張的，雖然是LIVE HOUSE規模但演出內容誠意滿點，超過100分鐘的內容更精心設計帶領觀眾一探李玉璽這些年的音樂成長。專場以《Dreamer》開場，帶來一系列當年青春追逐音樂夢想的歌曲，更巧妙的將自己的《這樣的自己》與經典西洋歌《Creep》編寫在一起，跟歌迷分享過去一年在自我探索的路上，曾經覺得自己很怪，曾經被說像是一個機器人，但在認識自己的過程中，才理解其實一直害怕跟其他人建立深厚的交情，雖然還在學習怎麼克服，但很感謝身邊有許多支持他的朋友與家人們，讓他感受到是被愛的，才有繼續成長的動力。
演出上除了過往歌曲與新專輯《厭 倦》的歌曲外，李玉璽還配合專輯中《只是呢喃》這首最不一樣的爵士風格歌曲，特別準備了一段爵士風的節目，翻唱經典《What A Wonderful World》，還將兒歌《卡加布列島》改編成爵士版，原本前奏大家還沒發現，直到第一句唱出來時瞬間笑翻全場，歡樂的氣氛一度被拱希望再唱一次。
而安可段落，李玉璽本來要獨自一人重新詮釋當年出道與Bii畢書盡、陳勢安與陳彥允合唱的《Everything Changes》，沒想到當天來觀賞演出的畢書盡無預警跑上舞台要一起合唱，出乎意料的舉動因為臨時起意而抓不到演唱的段落，形成師兄弟在台上一直滑手機找歌詞的窘境。
李玉璽的歌曲《只是呢喃》隨著專場演出一起推出MV，由於歌曲是一種自言自語的對話，MV導演豆子在設計上希望以不同情緒的人來對嘴演出，於是李玉璽特別聯繫幾位演員好友同框飆戲，百白、林鶴軒、林暉閔與范少勳一口答應，拍攝當天大家都很快進入狀態，將憤怒、哀傷、嘲笑、自怨自艾等負面的情緒瞬間爆發，為了要慢速播放，拍攝時現場必須以歌曲1.5倍的速度對嘴，而且這首歌曲又是爵士風格，拍子上較為即興，讓專業演員們大嘆歌手真的很不容易。