高球／職業新秀沙比亞特馬克發威 單日一鷹五鳥獨居領先

我是廣告 請繼續往下閱讀
他表示，後九洞推桿不理想，有不少抓鳥的機會未能把握；不過開球木桿與鐵桿都發揮不錯。沙比亞特馬克今年曾在台巡ThreeBond挑戰巡迴賽拿下一冠，並在科技盃希望巡迴賽第四站奪冠。
今年TLPGA台巡賽已拿下兩冠的職業女將洪玉霖今天木桿打得不錯，推桿普通，小鳥及柏忌各二，以最後一洞第18洞五桿洞距洞20多碼的直接切進洞抓鳥是首回合最佳。
她指出，六個五桿洞只賺到一個，很可惜，主要是她首次打花蓮球場，周日又因下大雨，沒有練習，在一切都很陌生的情形下揮桿，尤其在有風狀況下，距離抓不準，鐵桿準度不高，果嶺速度也拿捏不好，有兩洞的抓鳥推桿失手；不過，木桿開球還夠水準，靠切桿與推桿，也有成功救帕的時候。
兩位男子職業選手張宇誠與丁子軒都打出73桿。張宇誠三鳥二柏忌一個「雙柏忌」，前後九洞表現迥異，桿數相差七桿；他自第10洞出發，因為對果嶺不熟，掌握度不佳，出現三個洞都三推，吞下二柏忌及一個「雙柏忌」，40桿；第一至九洞回神，第一洞就一記30呎長推進洞抓下第一隻小鳥，第6與8洞兩個五桿長洞也抓下小鳥，33桿收桿。
這場比賽共有82位25歲以下的男女職業與業餘選手報名競技，職業球員爭取冠軍獎盃與台幣22萬元冠軍獎金。首回合結束，有9位業餘球員打出91桿（含91桿），依大會規定，取消下一回合的參賽資格，另有5位選手請假未出賽。