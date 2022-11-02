高球／職業新秀沙比亞特馬克發威 單日一鷹五鳥獨居領先

▲沙比亞特馬克打出69桿暫居領先。大會提供
▲沙比亞特馬克打出69桿暫居領先。大會提供

記者廖聿偉/綜合報導

2022-11-02 07:07:00

總獎金100萬元的2022科技希望巡迴賽第五站─花蓮站，在花蓮高爾夫俱樂部開打，先有些小雨後無雨有風的天氣下，尋求連冠的沙比亞特馬克打出低於標準桿三桿的69桿，在職業選手中暫居首位，職業女將洪玉霖以72桿暫時居次。

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尋求連冠的職業新秀沙比亞特馬克，首回合發威抓下一鷹五鳥四柏忌，他自第一洞出發，前九洞四鳥一柏忌，四鳥包括三個五桿長洞，第3丶6洞都是兩桿打上果嶺兩推進洞，第8洞三桿打上果嶺，OK小鳥；另外，一下場第一洞就是一記9呎小鳥推桿，前九洞33桿；後九洞一鷹一鳥三柏忌，包括第18洞五桿洞的老鷹，第二桿距旗洞170碼，以8鐵打上果嶺，OK老鷹；第16洞長365碼，一桿就打上果嶺，15呎老鷹推桿未進，但也輕鬆抓鳥。四柏忌中有三個洞都是三桿短洞未成功打上果嶺，加上沙坑失誤或推桿失手，另外第15洞出現三推也吞下柏忌。

他表示，後九洞推桿不理想，有不少抓鳥的機會未能把握；不過開球木桿與鐵桿都發揮不錯。沙比亞特馬克今年曾在台巡ThreeBond挑戰巡迴賽拿下一冠，並在科技盃希望巡迴賽第四站奪冠。

今年TLPGA台巡賽已拿下兩冠的職業女將洪玉霖今天木桿打得不錯，推桿普通，小鳥及柏忌各二，以最後一洞第18洞五桿洞距洞20多碼的直接切進洞抓鳥是首回合最佳。

她指出，六個五桿洞只賺到一個，很可惜，主要是她首次打花蓮球場，周日又因下大雨，沒有練習，在一切都很陌生的情形下揮桿，尤其在有風狀況下，距離抓不準，鐵桿準度不高，果嶺速度也拿捏不好，有兩洞的抓鳥推桿失手；不過，木桿開球還夠水準，靠切桿與推桿，也有成功救帕的時候。

兩位男子職業選手張宇誠與丁子軒都打出73桿。張宇誠三鳥二柏忌一個「雙柏忌」，前後九洞表現迥異，桿數相差七桿；他自第10洞出發，因為對果嶺不熟，掌握度不佳，出現三個洞都三推，吞下二柏忌及一個「雙柏忌」，40桿；第一至九洞回神，第一洞就一記30呎長推進洞抓下第一隻小鳥，第6與8洞兩個五桿長洞也抓下小鳥，33桿收桿。

這場比賽共有82位25歲以下的男女職業與業餘選手報名競技，職業球員爭取冠軍獎盃與台幣22萬元冠軍獎金。首回合結束，有9位業餘球員打出91桿（含91桿），依大會規定，取消下一回合的參賽資格，另有5位選手請假未出賽。

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