史上第二位!　泰國女將19歲就登上世界球后

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本週之前，阿塔雅世界排名第二，世界第一屬於高真榮。高真榮這一次是從2022年1月31日登頂，往前回溯她是2019年4月首次登上世界第一，持續了152周，僅次於奧查婭的158周。
目前19歲8個月11天的阿塔雅也加入了高寶璟之列，成為第二位在不到20歲就登陸世界第一的球員。高寶璟在2015年2月，年僅17歲9個月9天時第一次登陸世界第一；2015年10月，在18歲6個月2天時第二次登陸世界第一
「成為世界第一，是一個莫大的榮譽。這對我的團隊、家人、支持者以及我本人來說，意味著很多。」阿塔雅說，「成為世界第一很特別，保持在世界第一的位置上需要更加努力。我有很多地方需要跟前輩們學習，不管是賽場上，還是賽場外。我也會繼續努力，為我的家人、團隊、球迷以及我的祖國！」
2022年，阿塔雅到現在為止已有兩場勝利，她在JTBC精英賽突破首冠，然後在阿肯色州錦標賽贏得第二個冠軍。今年，阿塔雅取得了12個前十名，其中包括三場大滿貫賽事。她目前在LPGA新人榜上保持領先，在巡回賽平均桿數榜單上以69.432排在第三，在年度最佳球員榜上以129分排在第四位。阿塔雅本賽季，到目前為止抓到375只小鳥，在巡回賽的小鳥榜上排第一。
在加入LPGA巡回賽之前，阿塔雅在2021年成為女子歐巡賽獎金王，並成為年度最佳球員和最佳新人。2017年，阿塔雅在14歲4個月19天的時候贏得女子歐巡賽-泰國錦標賽，成為高爾夫職業賽場最年輕的冠軍。