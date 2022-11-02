聯航外籍空少違規過馬路遭撞身亡！保時捷酒駕男身份曝光
台北市大安區敦化南路二段昨（1）晚9點多，一名52歲的向姓男子酒後駕駛保時捷凱燕休旅車，撞到違規過馬路的美國聯合航空男空服員，空少遭撞後當場失去呼吸心跳，緊急送醫但因傷勢過重，晚間10點宣告不治。保時捷休旅車也因為撞擊力道過大，車頭嚴重毀損，肇事的向男酒測值為0.58mg/l，警方依法送辦。
據了解，死者是美國聯合航空空服員，年約30到40歲，1日配合公司航班抵台，在排休時間外出，違規過穿越分隔島，慘遭向男駕駛的保時捷猛烈撞擊，當場失去生命跡象，送醫搶救後，1日晚間10時許宣告不治。
警方目前詢問透過美國聯合航空在台分公司主管，將聯繫聯繫死者新加坡籍家屬，協助將遺體運回之事宜。
此外，向男為4間公司負責人，產業規模遍及美容美體、室內裝潢、投資有價證券、不動產開發。向男供稱，1日晚間在大安區用餐，期間喝了數杯紅酒，認為自己已經酒醒，隨後開車返家卻肇事。
警方對向男進行酒測，發現其酒測值竟高達0.58mg/l，明顯超標，將依公共危險及過失致死罪嫌移送法辦，警方也查出他先前就有過1次酒駕紀錄。由於空少違規穿越分隔島、馬路等行為，向姓駕駛則酒駕、未注意車前狀況，詳細肇事責任須送請鑑定後釐清。（編輯：孫唯容）