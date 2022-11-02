疑出賣藥頭！台南男遭殺害任野狗啃屍 檢聲押投案人獲准
台南安南區北汕尾一處防風林，日前有民眾發現幾隻野狗正在啃食一具屍體，警方獲報趕抵後，立刻封鎖現場展開調查，不料當天下午，便有一名林姓男子（約50歲）主動投案，指出因不滿吳姓男子（41歲）供出他販毒，一氣之下開槍射殺對方，隨後將槍丟棄在防風林內蚵殼堆，昨天（1日）台南地院審理後，深夜11時許裁定羈押林男。
據了解，台南警方前天（31日）上午10時許，接獲民眾報案後，隨即派員前往查看，並在防風林內發現一具男屍，身上有明顯外傷，經擴大搜查周邊，在100公尺外蚵殼堆，尋獲1黑色手提包，內有改造手槍及改造子彈數發。
正當警方成立專案小組，展開調查之際，一名林姓男子卻突然跑到分局自首，供稱曾賣毒品給死者吳姓男子，但對方竟跑去跟警察舉報，因此10月29日下午找來2名友人，與吳男相約談判，過程中雙方在車內發生口角，自己才會開槍殺人，並將屍體棄置於防風林內。
檢方昨天下午會同法醫解剖，發現死者右胸受有穿刺傷，複訊後認為林男涉犯殺人及違反槍砲彈藥刀械管制條例重罪，恐有勾串共犯與逃亡之虞，因此向法院聲請羈押獲准，另名謝姓被告則是以3萬元交保。（編輯：陳苾暐）
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