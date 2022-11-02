國1南向10.1K坍方！五堵－汐止塞車 上班時速13公里紫爆
國道1號汐止交流道南向出口匝道（10公里），1日上午邊坡滑落，今（2）日汐止出口匝道持續封閉，高公局預計11月4日下班前完成匝道搶通。該路段一早上班時間時速「紫爆」，僅剩13公里，汐止多處平面道路也因為大量車潮，龜速前進。
國道1號汐止交流道南向出口匝道（10公里）昨天邊坡滑落，門架遭波及變形。對此，高公局表示，先前地震釀岩盤產生裂縫，再加上連日降雨造入滲裂縫，因而導致崩塌，昨天搶修後，國1南下主線恢復通行，不過往汐止交流道出口及汐止系統交流道轉國道3號交通仍封閉，預計11月4日完成搶通。
根據國道1968即時路況顯示，今天上午8點左右，國1南下五堵往汐止路段紫爆，車速只有13公里。另外，汐止區包含新台五路一段、新興路口、新台五路、國3北上出口匝道等地，都有車潮回堵，駕駛們只能龜速前進。
高公局表示，目前國1五堵（6K）汐止（10K）主線及五堵南向入口開放通行，國1南向汐止出口集散道持續封閉搶修中，因此請用路人提早改道行駛。
高公局建議，民眾可以改道以下路線：
1.基隆、八堵地區車輛欲往國道3號，可由基金交流道駛入或台62快速道路接瑪東系統駛入。
2.地區車輛可多利用地方道路往新台五交流道上國道3號往南。
3.國道1號南向往汐止出口車輛，請提前於五堵交流道駛出往汐止。（編輯：孫唯容）