闖紅燈釀1死！北市男下車詭喊「救地球」 士檢依法起訴
台北市一名胡姓男子（51歲），今年7月2日凌晨4時許，開車連續闖紅燈，最終於承德路、中正路口，以時速120公里撞上前方由廖姓男子（56歲）所駕駛的休旅車，並將另名陳姓機車騎士（68歲）捲入車底，造成其傷重不治，而事發後，闖禍的胡男還一度喃喃自語說到「要拯救地球」，士林地檢署偵結後，依殺人罪、殺人未遂罪起訴胡男，1日送審法院問訊，裁定繼續延押。
據了解，今年7月1日晚間10時許，胡男開車從彰化北上，隔天凌晨駛入台北市市區，但沿途胡男皆視紅綠燈為無物，一再高速闖越，直到承德路、中正路口胡男終於失控，衝撞一輛正在等紅燈的休旅車，隨後再偏駛，輾過位於對向的陳姓騎士。
警消獲報趕抵後，發現胡男腿部受有外傷，且精神狀況相當不好，還一度拒絕下車，並失控大喊「要拯救地球」，最後在警方協助下，才將他送醫治療，事後胡男女兒向檢警指出，父親有幻聽症狀，之前曾在精神科看診，但卻不知為何，自行停藥。
案經調查，檢方發現胡男的車輛儀表板停留在120至130公里間，且經藥檢認定有藥物反應，精神鑑定顯示罹患思覺失調症、興奮劑使用障礙症，因此他的精神病症與案發行為「具部分相關性」幻覺與疲勞駕駛兩者混合下，致辨識行為違法或依其辨識行為能力「顯著減低」，故建請法院依法減刑。（編輯：陳苾暐）
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