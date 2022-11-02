台積電1奈米廠傳出落腳桃園　王美花：經部負責規劃水電

▲台積電1奈米廠傳出將落腳桃園龍潭，經濟部長王美花今（2）日回應，台積電會在先進製程上繼續在台投資，對台灣來說是種肯定，政府當然要做相關的準備。（圖／記者鄭妤安攝影）
▲台積電1奈米廠傳出將落腳桃園龍潭，經濟部長王美花今（2）日回應，台積電會在先進製程上繼續在台投資，對台灣來說是種肯定，政府當然要做相關的準備。（圖／記者鄭妤安攝影）

記者鄭妤安／台北報導

2022-11-02 10:01:132022-11-02 10:04:41

台積電美國廠預計12月舉行首部機台進駐儀式，經濟部長王美花今（2）日指出，出席名單由主辦方決定，因正值立法院會期，經長確定不會出席，但對於台積電於全球佈局，赴美投資，「政府樂見其成。」至於台積電1奈米廠傳出將落腳桃園龍潭，她回應，台積電提到會在先進製程上繼續在台投資，對台灣來說是種肯定，政府當然要做相關的準備，「經濟部會負責規劃水電，國科會會負責規劃園區。」

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台積電美國廠預定12月正式舉行首部機台移機典禮，台積電生產據點外移跨出重要一步，美國總統拜登等人將出席。王美花昨（1）日在立法院答詢時表示，她沒收到邀請，也不會去參加，今日受訪進一步說明，出席名單由主辦方決定，因正值立法院會期，確定不會出席。

而對於台積電赴美投資，是否代表台美合作進入深化擴張時期？她回應，台積電在全球半導體的供應鏈裡佔有十分重要的地位，與美國的IC設計廠商的設備、日本廠商的材料，還有歐洲的設備等，皆是全球合作夥伴關係，在此情況下，台積電於全球佈局，赴美投資，「政府樂見其成。」

台積電1奈米廠傳出將落腳桃園龍潭，台積電日前回應，設廠地點選擇有諸多考量因素，會繼續在台灣投資先進製程，不排除任何可能性，並持續評估在台適合半導體建廠用地。

王美花指出，台灣的半導體產業聚落完整，生態系經過40年的培養，超過1000家供應廠商，大家都知道台灣是全球最重要的生產基地，台積電也提到會在先進製程上繼續在台投資，「這對台灣來說是非常重要，是種肯定」，政府當然要做相關的準備，「經濟部會負責規劃水電，國科會會負責規劃園區」，至於個別具體的投資行為，還是要由廠商來做說明。

對此，經濟部昨日也說明，如果廠商有意願投資台灣，尤其是最先進的製程，能夠維繫台灣半導體產業的競爭優勢，政府當然支持，包括用水、用電及土地，都會與其他部會合作，共同提供協助，至於個別公司的投資案，應由其自行宣布，台積電已對外說明會持續投資台灣，也不排除任何可能性，政府會做好後續協助的準備。

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