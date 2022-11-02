台積電1奈米廠傳出落腳桃園　王美花：經部負責規劃水電

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而對於台積電赴美投資，是否代表台美合作進入深化擴張時期？她回應，台積電在全球半導體的供應鏈裡佔有十分重要的地位，與美國的IC設計廠商的設備、日本廠商的材料，還有歐洲的設備等，皆是全球合作夥伴關係，在此情況下，台積電於全球佈局，赴美投資，「政府樂見其成。」
台積電1奈米廠傳出將落腳桃園龍潭，台積電日前回應，設廠地點選擇有諸多考量因素，會繼續在台灣投資先進製程，不排除任何可能性，並持續評估在台適合半導體建廠用地。
王美花指出，台灣的半導體產業聚落完整，生態系經過40年的培養，超過1000家供應廠商，大家都知道台灣是全球最重要的生產基地，台積電也提到會在先進製程上繼續在台投資，「這對台灣來說是非常重要，是種肯定」，政府當然要做相關的準備，「經濟部會負責規劃水電，國科會會負責規劃園區」，至於個別具體的投資行為，還是要由廠商來做說明。
對此，經濟部昨日也說明，如果廠商有意願投資台灣，尤其是最先進的製程，能夠維繫台灣半導體產業的競爭優勢，政府當然支持，包括用水、用電及土地，都會與其他部會合作，共同提供協助，至於個別公司的投資案，應由其自行宣布，台積電已對外說明會持續投資台灣，也不排除任何可能性，政府會做好後續協助的準備。