要收費了！馬斯克入主推特大變動 藍勾勾「每月275元」
全球首富、美國電動汽車大廠特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）在完成推特收購案之後大行改革，不僅解散董事會，成為該社交媒體「唯一董事」兼執行長，在用戶使用方面上也有大變動。馬斯克在推特上宣布，獲官方認證的「藍勾勾」用戶，將採取收費制，未來每個月將收取8美元（約台幣257元），才能繼續擁有藍勾勾認證。
綜合外媒報導，馬斯克在完成收購推特之後，就曾有外媒消息指出，未來推特將會修改用戶認證機制，必須額外付費才能獲得「藍勾勾」，曾有消息流傳，每月必須繳納20美元，否則將會失去藍勾勾標誌，也因此引起眾人反彈。
不過馬斯克2日時在推特上正式宣布費用為8美元，並且批評目前推特的認證機制，大酸其方式是「領主與農民系統」，更稱要將「權力歸還給人民」。
馬斯克稱這項機制對於打擊垃圾郵件和詐騙相當重要，並指出，未來只要購買藍勾勾認證，都能獲得回覆、提及和搜索的優先權，並且有上傳長影音和聲音檔的權利，同時廣告減半。
所謂的藍勾勾是指知名人物成為推特用戶後，經過官方認證給予其帳號標記，會以小小的藍勾勾顯示在帳號名稱或頭貼的右側，代表帳戶是屬於可信任、具知名度的公眾人物戶創作者，除了有助於傳播可靠的訊息，另外也能增加被官方曝光的機會。目前這項功能為平台免費提供。