日職／巨人地獄式秋訓！清晨6:50分狂打2073球

日職讀賣巨人隊秋訓2日在宮崎縣綜合運動公園開始，還在昏天暗地之際，上午6時30分，巨人隊球員就已經全員集合，準備好暖身，6時50分開始，全隊連續「地獄式」揮擊訓練，讓球迷十分驚訝。 我是廣告 請繼續往下閱讀 被認為是「不屈」的巨人軍，以嚴格、訓練量大聞名，加上今年大久保博元擔任打擊統籌教練，整體打線也希望可以提升不少。巨人隊被期待的新星秋廣優人，連續揮擊200球，共10組球，其他球員也紛紛趕上進度，岸田行倫 也連續揮擊了500球。 在 Instagram 查看這則貼文 読売ジャイアンツ（@yomiuri.giants）分享的貼文而這才只是開始而已，打完T座後，接下來是利用機器短打、推進打、假點真打等練習，根據不同狀況來應對。阿部慎之助首席教練兼投捕教練、大久保博元、龜井善行教練等都給球員建議，由監督原辰德坐鎮領軍。本季巨人軍68勝72敗3和，睽違5年又落到B段班，最後只有拿下央聯第四名，希望透過秋訓，持續加強練習。NBA／籃網開除Nash主帥！風向傳他會出任NBA／布魯克林震撼彈！Nash當了代罪羔羊足球／日本國家隊名單出爐！主將長友佑都率領日本突圍巷仔內／中信兄弟背水一戰！台灣大賽沒對桃猿奪冠過