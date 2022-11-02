遭控擋救護車拜票！蔣萬安陣營辯駁 林楚茵貼證據大打臉
國民黨基隆市長候選人謝國樑、國民黨台北市長候選人蔣萬安昨日赴基隆安樂市場掃街拜票，不過過程中有救護車閃燈經過，謝、蔣2人並未讓道，更繼續在狹小的街道上喊凍蒜，蔣辦事後還聲稱「還原現場」辯駁，更攻擊綠營，引發譁然。民進黨台北市長候選人陳時中發言人、立委林楚茵今（2）日打臉蔣陣營，林表示，不是發動網軍攻擊就能掩蓋事實，蔣、謝就是擋在救護車前喊凍蒜，2位不懂民間疾苦的公子哥一搭一唱根本是狡辯，把大家當白痴。
林楚茵昨日踢爆，蔣萬安、謝國樑擋在救護車前喊凍蒜，不過蔣萬安陣營卻聲稱要「還原現場」，還稱綠營隨意造謠、抹黑無下限，不過林楚茵今日上午再在臉書貼出證據，打臉蔣萬安陣營副發言人蔡畹鎣。
林楚茵說，不是發動網軍攻擊就能掩蓋事實，蔣萬安、謝國樑不要「見笑轉生氣」，蔣、謝就是擋在救護車前喊凍蒜，蔣萬安還好意思指「掃街擋救護車」是惡意抹黑，明明在謝國樑直播 可以看得一清二楚。
林楚茵說，蔣萬安就是為了選舉不顧人性，上次老太太掃街被路倒也裝無辜，這次再拿抹黑當擋箭牌，死不認錯，無良又無恥。
林楚茵表示，前有謝國樑狡辯是「車子在等病患」，後有蔣萬安卸責「抹黑說」，2位不懂民間疾苦的公子哥一搭一唱根本是狡辯，蔣、謝2人為了選舉造勢，非要喊凍蒜，然而遇到救護車的基本常識就是「讓開」，所以陳時中面對媒體訪問也回應「擋到，讓開就好」，連小朋友都懂的道理，卻還要花時間幫蔣萬安補充常識。
林楚茵表示，自己把影片再放一次，內容非常清楚就是「蔣、謝兩人擋在救護車前喊凍蒜」，來源是謝國樑粉絲專頁，國民黨自己拍到的證據還要扯抹黑，實在把大家當白痴。