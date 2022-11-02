還原救護車事件 蔣萬安：絕不像陳時中面對質疑封存30年
國民黨台北市長候選人蔣萬安昨日到基隆為基隆市長候選人謝國樑掃街拜票，期間遇到救護車經過，卻遭民進黨質疑阻礙救護工作。蔣萬安今（2）日表示，他們一聽到救護車就離開主幹道直到救護車通過，沒有影響救護工作，面對質疑，他們就說清楚、還原真相，絕對不會像陳時中面對疫苗採購質疑，就封存三十年，也不會像陳時中把車當救護車開，連闖三個紅綠燈。
傳慈濟採購BNT比高端便宜，指揮官王必勝說是錯誤推算，蔣萬安表示，高端怎能跟BNT相比，高端是免疫橋接呼隆三期試驗，且國際無人認可，全世界的買家只有蔡政府，指揮中心竟還要檢討捐贈疫苗給台灣的慈濟，還要管別人捐贈疫苗的價格。
至於最新民調，蔣萬安領先陳時中十個百分點，蔣萬安說，民調都是參考，就像台中市長盧秀燕所說的，現在選票還在選民手中，如何堅持到最後一刻，把支持度轉化為投票，才是最重要的。
總統昨日為陳時中站台，還說，如果自己不是總統就當陳時中的國際局長，蔣萬安說，這就是病急下猛藥。
陳時中宣示要解決內湖交通，蔣萬安說，解決交通問題一定要多管齊下，考量工程可行性、專業評估，若平面交通不塞、塞在高速公路，也無法解決問題。