MLB／金手套得獎公佈！紅雀巨星Arenado十度獲獎

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投手：
美聯，克里夫蘭守護者Shane Bieber(首次獲獎)
國聯，亞特蘭大勇士Max Fried(第三次獲獎)
捕手：
美聯，紐約洋基Jose Trevino(首次獲獎)
國聯，費城費城人J.T. Realmuto(第二次獲獎)
一壘手：
美聯，多倫多藍鳥Vladimir Guerrero Jr.(首次獲獎)
國聯，亞利桑那響尾蛇Christian Walker(首次獲獎)
二壘手：
美聯，克里夫蘭守護者Andrés Giménez(首次獲獎)
國聯，科羅拉多落磯Brendan Rodgers(首次獲獎)
三壘手：
美聯，巴爾的摩金鶯Ramón Urías(首次獲獎)
國聯，聖路易紅雀Nolan Arenado(第十次獲獎)
游擊手：
美聯，休士頓太空人Jeremy Peña(首次獲獎)
國聯，亞特蘭大勇士Dansby Swanson(首次獲獎)
左外野手：
美聯，克里夫蘭守護者Steven Kwan(首次獲獎)
國聯，芝加哥小熊Ian Happ(首次獲獎)
中外野手：
美聯，克里夫蘭守護者Myles Straw(首次獲獎)
國聯，聖地牙哥教士Trent Grisham(第二次獲獎)
右外野手：
美聯，休士頓太空人Kyle Tucker(首次獲獎)
國聯，洛杉磯道奇Mookie Betts(第六次獲獎)
工具人：
美聯，紐約洋基DJ LeMahieu(第四次獲獎)
國聯，聖路易紅雀Brendan Donovan(首次獲獎)