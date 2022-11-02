MLB／金手套得獎公佈！紅雀巨星Arenado十度獲獎

▲聖路易紅雀三壘手Nolan Arenado（圖／美聯社／達志影像）
▲聖路易紅雀三壘手Nolan Arenado（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

2022-11-02 10:25:23

本賽季的大聯盟金手套獎今天公布得獎名單，也是首次加入「工具人」獎項，所以今年兩聯盟都各有10位選手獲獎，特別的是，本次20位得獎者共有14位是「首次獲獎」，創下歷史紀錄，超越2020年的11位，其中美聯得獎者除了工具人的位置是由本次第四次獲獎的DJ LeMahieu拿下以外，其他清一色都是首次獲獎，而聖路易紅雀隊的三壘巨星Nolan Arenado則是連10次獲獎，兩邊形成強烈的對比。

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各個位置的得獎名單分別如下：

投手：

美聯，克里夫蘭守護者Shane Bieber(首次獲獎)

國聯，亞特蘭大勇士Max Fried(第三次獲獎)


捕手：

美聯，紐約洋基Jose Trevino(首次獲獎)

國聯，費城費城人J.T. Realmuto(第二次獲獎)


一壘手：

美聯，多倫多藍鳥Vladimir Guerrero Jr.(首次獲獎)

國聯，亞利桑那響尾蛇Christian Walker(首次獲獎)


二壘手：

美聯，克里夫蘭守護者Andrés Giménez(首次獲獎)

國聯，科羅拉多落磯Brendan Rodgers(首次獲獎)


三壘手：

美聯，巴爾的摩金鶯Ramón Urías(首次獲獎)

國聯，聖路易紅雀Nolan Arenado(第十次獲獎)


游擊手：

美聯，休士頓太空人Jeremy Peña(首次獲獎)

國聯，亞特蘭大勇士Dansby Swanson(首次獲獎)


左外野手：

美聯，克里夫蘭守護者Steven Kwan(首次獲獎)

國聯，芝加哥小熊Ian Happ(首次獲獎)


中外野手：

美聯，克里夫蘭守護者Myles Straw(首次獲獎)

國聯，聖地牙哥教士Trent Grisham(第二次獲獎)


右外野手：

美聯，休士頓太空人Kyle Tucker(首次獲獎)

國聯，洛杉磯道奇Mookie Betts(第六次獲獎)


工具人：

美聯，紐約洋基DJ LeMahieu(第四次獲獎)

國聯，聖路易紅雀Brendan Donovan(首次獲獎)

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