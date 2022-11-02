福原愛慘了！男友前妻放大招 公開曖昧簡訊、企鵝情書
福原愛去年3月被日媒爆料疑似「婚內出軌」，與橫濱男同遊、同住一家旅館，直到7月正式與江宏傑離婚，隨即扶正「橫濱男」，而她在今年3月時遭男友前妻提告，對方一度開出5000萬日圓（約台幣1100萬元）的高額賠償金，後來此事無疾而終，到了8月時精神受創的男友前妻再度提告，求償1100萬日幣（約台幣240萬元），並公開手上握有福原愛寫給橫濱男的情書與曖昧LINE訊息。
據日媒《週刊文春》報導，橫濱男前妻由於婚外情的打擊，身心都受到重創，於今年8月5日對福原愛提告，並求償1100萬日圓（約台幣240萬元），其中300萬日圓（約台幣65萬元）為出軌造成的情感痛苦賠償、500萬日圓（約台幣110萬元）為離婚造成的情感痛苦賠償。提告內容中還提到，福原愛在知道橫濱男已婚後，依舊與對方有聯絡，甚至提出要與男方再婚的想法，且時常邀請橫濱男去家裡。
而出軌證據裡，包含了福原愛、橫濱男聯絡的LINE對話截圖與福原愛寫的情書。其實情書內容早於今年4月就公開過，且一共有4封，福原愛用可愛的企鵝圖案信紙書寫，字句極盡撒嬌，包含「各式各樣的人離開我，或出於好奇接近我的情況下，只有你一如既往地平等對待我、珍惜我」、「如果沒有你，我絕對不會走到今天，一直撒嬌，對不起」、「之後我離婚的消息公布後，會不會又引起騷動呢？雖然很擔心，但我想要堅定地往前走」、「7月在各種意義上都很辛苦，體力和精力都被削弱，不過我們還是互相加油吧！」信的最後還署名「最喜歡你笑容的小愛」。