國道汐止段邊坡土石崩落阻交通 侯友宜：週五下班前搶通
國道中山高速公路汐止段發生邊坡土石崩落意外，造成路燈傾倒，新北市長侯友宜今（2）日上午在市政會議前先到汐止交流道路口勘查交通狀況。侯友宜在聽完簡報受訪時表示，高公局應全力在本周五下班前完成搶修恢復通行；搶修期間針對汐止交通疏導，除了警力總動員，交通戰情室也嚴密監控，機動調整因應，以維持地區道路交通順暢。
侯友宜表示，國道五堵到汐止交流道路段發生土石流崩落，汐止南出匝道口目前還在封閉，已跟基隆快速聯絡相關資訊， 希望基隆南下往汐止、台北能走平面，昨天改道資訊公布外， 汐止也派出大量警力疏導；視察在早上七點半汐止平面目前跟平常一樣還可以，但還是要關心後續狀況，目前持續觀察，勤務運作完再作調整。
侯友宜進一步指出，自己有跟交通部高速公路局長趙興華通過電話，他們會努力在禮拜五下班前完成，自己也建議高公局，在土石流邊坡地區，裝設自動預測器，能夠事先預警。
新北市政府交通局長鍾鳴時表示，新北市昨日己提前發布汐止地區上午尖峰交通壅塞預警，警察局加強佈署警力疏導交通，交通局也預置維修小組以加速號誌檢修，交通戰情室嚴密監控車流狀況，適時反應；今天上午除了國1南下汐止路段主幹道車多壅塞，汐止地區平面道路交通路況與預估一致。
交通局呼籲基隆、八堵地區欲往國3的車輛，可由基金交流道駛入或台62快速道路接瑪東系統駛入；另國1南向往汐止出口的車輛，請提前於五堵交流道駛出往汐止；汐止地區車輛則可多利用地方道路往新台五交流道上國3往南；交通局並提醒基隆、汐止地區民眾盡量搭乘台鐵等大眾運輸，提早出門避免陷入壅塞。