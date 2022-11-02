結合臺中購物節APP 臺中市十大伴手禮網路票選登場

「第十四屆臺中市十大伴手禮」即日起至11月10日舉辦網路票選，今年再度與全臺最火紅的「臺中購物節APP」連結，凡參與網路票選，即有機會抽中十大伴手禮精美禮盒。臺中工策會表示，呼應本屆活動主題「BUY禮！百禮！」，歡迎購物節百萬會員踴躍參與網路票選，更要將心意化作消費力，消費力挺臺中伴手禮，登錄消費發票還可參加購物節抽大獎！





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臺中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊表示，第四屆臺中購物節聲勢驚人，截至今日APP下載次數破150萬次，累計登錄金額破32.6億元新臺幣，目標登錄金額將破300億元！臺中市十大伴手禮網路票選已連續第二年結合臺中購物節，希望藉由APP的超高熱度，讓全臺民眾看見臺中的優質伴手禮。





▲結合臺中購物節，臺中市十大伴手禮網路票選即日登場至十日截止。（圖／工策會提供）

工策會說明，網路票選時間自11月1日起至10日截止，活動期間每人僅得投票一次，最少投5票，最多投10票。民眾下載並註冊登入臺中購物節APP，點擊首頁輪播橫幅區進入活動頁面，凡參與網路票選，即有機會抽中十大伴手禮精美禮盒，歡迎民眾趕緊下載APP並參與票選。(臺中購物節APP下載連結：https://fun.taichung.gov.tw/app-info/index)





市府精彩活動一檔接一檔，緊扣觀光主軸，帶動伴手禮、零售、餐飲、旅宿業等在地產業，擴大十大伴手禮、臺中購物節的宣傳效益。工策會敬邀民眾11/12、13日蒞臨臺中市民廣場參與現場票選展售活動享美食、買好物，完成現場投票就有機會抽70吋液晶電視與美味伴手禮盒。



