肩膀痛、無力、手舉不起來？小心可能「肩旋轉肌撕裂」，早檢查防斷裂！

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鐘毓婷醫師表示，肩旋轉肌主要是負責肩膀活動時的穩定性，讓人體關節中活動度最大的肩關節，在執行屈曲、外展、旋轉時不至脫臼。然而肩旋轉肌容易受傷，原因常見如做家事、抱小孩等日常生活過度使用，以及如提重物、突然舉高瞬間動作太快，或是各種不良姿勢、動作，造成旋轉肌肌腱受傷。
肩旋轉肌撕裂常見症狀為疼痛和無力，在超音波檢查下，會發現旋轉肌肌腱發炎或夾擠，若未積極處理，嚴重可能導致旋轉肌肌腱斷裂。
肩膀痠痛、無力、久久不癒？醫：可先至復健科作超音波檢查。
鐘毓婷醫師建議，民眾日常出現肩膀痠痛、無力、久久不癒，可先至復健科接受肌肉骨骼超音波檢查，評估為何種問題、是否肌腱撕裂、或是有其他如肌腱炎、滑囊炎等情況。
經檢查若為肌腱撕裂也不用太緊張，許多民眾聽到撕裂，直覺可能就是得進行開刀作修補，不過若是小撕裂可選用非手術的方式進行修復，例如增生注射、PRP注射、羊膜注射等。其原理是將生長因子注射到破損之處，刺激組織修復，一般而言約4周可追蹤肌腱修復狀況，若有改善便繼續施打，整體療程因人而異，平均約為3-6次療程。
婦倒垃圾肩膀痛範圍擴大，一周後曬衣連手都舉不起來！
鐘毓婷醫師也分享，日前就有一名57歲婦人倒垃圾後感到肩膀痠痛，本以為只是拉傷，不料一周後疼痛範圍逐漸擴散，曬衣服時感到無力、手舉不起來。求診後鐘毓婷醫師安排理學及超音波檢查，發現為肩旋轉肌撕裂。該名婦人先接受了兩周的藥物治療及復健治療，疼痛情況雖有些好轉，但肩膀疼痛依就影響日常生活，最後決定採用增生注射與字體血小板PRP注射，在3次療程後明顯獲得改善。
日常保養防肩旋轉肌受傷，簡單手指爬牆運動防沾黏！
鐘毓婷醫師也提醒民眾，治療後的後續保養，應注意避免搬抬重物，並讓肩膀盡量在不痛的範圍下適度活動。同時也建議補充足夠的蛋白質、維生素B群、維生素C，以讓身體有足夠的營養促進肌腱韌帶癒合。
除此之外，平時也可多作肩關節保養運動，如手指爬牆運動等肩關節活動訓練，避免關節沾黏。或是作划船動作、滑輪下拉等肩胛穩定動作，以及彈力帶外旋等旋轉肌肌力訓練，以維持肩關節活動度及肌力完整。在良好的保養下，更有助避免旋轉肌肌腱受傷。
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