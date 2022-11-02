政治受難女全關綠島「再教育」 《流麻溝》奪新片冠軍
電影《流麻溝十五號》上映開紅盤！首週全台票房逼近700萬人次，成功登上新片冠軍，演員余佩真、連俞涵、莊岳、安乙蕎等人，也跑遍南北戲院答謝觀眾支持；劇情改編自真實歷史故事，富含教育意義，現場觀眾年齡層廣泛，還出現一名10歲小女孩，在家人陪同下前來觀賞。
電影《流麻溝十五號》10月28日於全台灣上映，出品人姚文智、導演周美玲，以及主要演員余佩真、連俞涵、莊岳、安乙蕎，趁著週末假日到全台灣電影院奔走，感謝所有觀眾的支持！姚文智感性道：「這不能只算我個人的夢，而是台灣人的夢，是我想要揪所有台灣人一起做的夢！」
電影改編自作家曹欽榮的《流麻溝十五號：綠島女生分隊及其他》一書，劇情描述1950年代女性政治受難者到綠島集中營進行「思想再教育」的真實故事，現場觀眾們看完後都紛紛拭淚，余佩真也同感道：「大家會覺得難過、心疼，肯定是在剛剛的觀影經驗有同等的打開所有感官以及真心交流，陪伴所有前輩走過那段很辛苦很辛苦的歲月。」
透過欣賞電影來上歷史課，許多學校包場觀賞《流麻溝十五號》，也有學生是因為老師提及而主動來觀影，見證前人為了捍衛人權及性別意識的歷史過程；一名年輕觀眾甚至激動表示：「我一直以為自由是我們本來就有的東西，後來才發現原來這一切不是理所當然，我們要珍惜、記得現在的自由，是犧牲多少前輩的生命才爭取來的。」