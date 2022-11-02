週年慶祭壓軸回饋！千送百、美食、IP齊聚搶客

▲新光三越高雄左營店十二週年慶，祭出會員獨享「滿仟元贈仟點」超強回饋。（圖／記者陳美嘉攝）
▲新光三越高雄左營店十二週年慶，祭出會員獨享「滿仟元贈仟點」超強回饋。（圖／記者陳美嘉攝）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-11-02 11:10:062022-11-02 11:26:27

百貨週年慶檔期持續發揮，新光三越高雄左營店十二週年慶11月10日開跑，祭出會員獨享「滿仟元贈仟點」超強回饋，同時打造最強明星商品與促銷，更攜手30家話題新櫃、獨家美食及3大IP，帶給消費者最潮的購物盛典。高雄大立即日起至11月23日展開「Chill your way潮出新生活」週年慶活動，祭出滿千送百等優惠，還有難得的「日本全國美食工藝商品展」快閃活動。

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▲新光三越高雄左營店十二週年慶，祭超強回饋。（圖／記者陳美嘉攝）
▲新光三越高雄左營店十二週年慶，祭超強回饋。（圖／記者陳美嘉攝）
新光三越高雄左營店十二週年慶11/10-12/4登場，今年會員點數skm points首度加入，會員獨享「滿仟贈仟點」超強回饋，點數除了能夠折抵消費，更可以扣點兌換新奢精品廚具、美學家電、百大夢幻逸品，扣100點還能抽百萬名車。

▲業者攜手30家話題新櫃、獨家美食及三大IP，帶給消費者最潮的購物盛典。（圖／記者陳美嘉攝）
▲業者攜手30家話題新櫃、獨家美食及三大IP，帶給消費者最潮的購物盛典。（圖／記者陳美嘉攝）
此外，週年慶期間左營店規劃超過50場話題活動，包含小朋友最愛人氣卡通明星見面會、新生代人氣歌手LIVE音樂演出，還有擁有三百萬粉絲其三大人氣IP推出主題展，包含百萬人氣LINE原創貼圖《白爛貓七週年期間限定店》、百萬粉絲《H.H先生x美美插畫特展》及《PEANUTS金色狂想主題限定店》。

為提供更好的購物空間及美食饗宴，左營店於週年慶期間導入30家話題新櫃及20家人氣快閃名店，而居家智慧家電持續發燒，左營店匯聚人氣家用品牌超過70家，新居或家電除舊布新鎖定抗菌、懶人、多功能家電，首選推薦必入手的5大最強家電標配－電視機、洗碗機、洗衣機、空氣清淨機、電子衣櫥。

▲大立週年慶期間推出「日本全國美食工藝商品展」。（圖／大立百貨提供）
▲大立週年慶期間推出「日本全國美食工藝商品展」。（圖／大立百貨提供）
高雄大立週年慶，自即日起至11/23，祭出化妝品、內睡衣、SPA滿3000送300電子抵用券、全館滿5000送800等優惠。還有小王子系列卡友禮，包含地墊、手提袋、不銹鋼保溫瓶、優雅亮眼雨傘，活動期間大立兩館消費累計集團聯名卡滿1,000元，或繽紛卡滿1,200元就可以帶回家。

此外，大立即日起至11/8推出「日本全國美食工藝商品展」，除了以往廣受好評的日本商品外，高雄獨家進駐老字號店鋪-杉谷本舖，五三燒長崎蛋糕蜂蜜風味/頂級巧克力風味190g，特價570元/盒；日本東急飯店傳統人氣招牌伴手禮，超強甜點陣容也能在日本展購得，現場還有配合日本展的限量來店禮，只要於日本展消費滿額即可獲得。

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