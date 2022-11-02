週年慶祭壓軸回饋！千送百、美食、IP齊聚搶客

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此外，週年慶期間左營店規劃超過50場話題活動，包含小朋友最愛人氣卡通明星見面會、新生代人氣歌手LIVE音樂演出，還有擁有三百萬粉絲其三大人氣IP推出主題展，包含百萬人氣LINE原創貼圖《白爛貓七週年期間限定店》、百萬粉絲《H.H先生x美美插畫特展》及《PEANUTS金色狂想主題限定店》。
為提供更好的購物空間及美食饗宴，左營店於週年慶期間導入30家話題新櫃及20家人氣快閃名店，而居家智慧家電持續發燒，左營店匯聚人氣家用品牌超過70家，新居或家電除舊布新鎖定抗菌、懶人、多功能家電，首選推薦必入手的5大最強家電標配－電視機、洗碗機、洗衣機、空氣清淨機、電子衣櫥。
高雄大立週年慶，自即日起至11/23，祭出化妝品、內睡衣、SPA滿3000送300電子抵用券、全館滿5000送800等優惠。還有小王子系列卡友禮，包含地墊、手提袋、不銹鋼保溫瓶、優雅亮眼雨傘，活動期間大立兩館消費累計集團聯名卡滿1,000元，或繽紛卡滿1,200元就可以帶回家。
此外，大立即日起至11/8推出「日本全國美食工藝商品展」，除了以往廣受好評的日本商品外，高雄獨家進駐老字號店鋪-杉谷本舖，五三燒長崎蛋糕蜂蜜風味/頂級巧克力風味190g，特價570元/盒；日本東急飯店傳統人氣招牌伴手禮，超強甜點陣容也能在日本展購得，現場還有配合日本展的限量來店禮，只要於日本展消費滿額即可獲得。