Google地圖現「奶奶在世身影」！孫感動收藏：要給爺爺看
Google Maps有項「查看街景」的功能，作用是在電子設備上看地圖時藉由該功能看到真實世界的街景，但此服務並非即時呈現，故多會在上頭看見多年前的模樣，不少人用此功能挖到許多有趣的景象。而這位英國男子則意外找到已逝奶奶，是當時她與爺爺攙扶彼此出門的美好畫面，令其深受感動，打算將此照片拿給還在世的爺爺看。
據外媒報導，英國男子麥克（Mike Doyle）10月時於推特發文，說明自己該月24日時在使用Google Maps查看祖父母家附近的街景，不料意外獲得驚喜，在查看舊街景的功能中發現已逝奶奶的身影。
麥克說明「我的奶奶在2015年去世，很開心能看到Google地圖最近新增這個能看舊街景的功能，這個畫面是她和爺爺在2012年一起出門的照片，我爺爺現在還健在，今年已經90歲了」，他也將此畫面截圖，打算將這珍貴的一幕拿給爺爺看「他看到一定會很開心」。
經《NOWnews今日新聞》記者實際操作，網頁版Google地圖中確實增加查看歷史街景的功能，首先拖動右下小黃人到指定地點以進入街景模式，接著按左上「街景服務－ｘ月ｘｘｘｘ（年）」的選項，即可點選時間軸查看過去街景。（編輯：李惠婷）