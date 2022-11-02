梓梓辣穿「死庫水」好撩人！清純照爆擊　萬人排隊喊學姐

儘管天氣轉涼，明星藝人為了工作，穿少少也要敬業上陣！擁有「真人版娜美」封號的夢想家啦啦隊女神梓梓（董梓甯），首度穿上宅男最愛、俗稱為「死庫水」的日式學生泳裝，下水拍攝美照宣傳商品，在泳池擺出各種姿勢，擄獲粉絲的心，俏麗模樣讓網友笑稱要排隊高喊「學姐」！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲梓梓勤勞練舞，秀出結實小蠻腰。（圖／翻攝自梓梓FB）▲梓梓擁有32E罩杯好身材。（圖／梓梓IG）▲梓梓白皙美腿一覽無遺。（圖／梓梓IG）▲難得出現好天氣，啦啦隊女神梓梓大秀好身材。（圖／翻攝梓梓IG）梓梓擁有32E美胸及23吋螞蟻腰的魔鬼身材，又是擅長跳舞的舞蹈老師，從不吝於在社群平台分享性感曲線，尤其是穿比基尼的火辣美照，讓網友快要凍抹條。她今（2）日跟粉絲道早安，透露「為了工作第一次穿了死庫水」，特意紮起包子頭，換上清純連身式的藍色素面泳裝，僅微微小露事業線，沒讓腹肌出來見客，給人一種我見猶憐的清新感，俏皮舔舌的萌樣，連女性好友幫忙拍攝時也是藏不住姨母笑。▲梓梓首度穿上「死庫水」，清純學生模樣超可愛。（圖／翻攝自梓梓IG）▲梓梓穿上「死庫水」挽起頭髮，姿態非常撩人。（圖／翻攝自梓梓IG）▲梓梓沒穿比基尼，反而給人清新感。（圖／翻攝自梓梓IG）▲寒冷天氣下水工作，梓梓敬業露出笑容。（圖／翻攝自梓梓IG）▲梓梓俏皮舔舌模樣非常萌。（圖／翻攝自梓梓IG）在低溫環境下水工作，梓梓的努力讓粉絲誇讚很敬業，迅速吸引萬人按讚，被誇獎不穿比基尼照樣好看，封她為「藍色妖精」，「穿死庫水最高」、「身材好的人，穿什麼都可以駕馭耶」、「心快被梓梓淹死了，求救」，還有人敲碗她繼續嘗試日式風格裝扮，「下次可以試試連身高衩泳裝」！ 梓梓側身美胸太突出！川字腹肌現形 網暴動：我的天菜慶祝IG沒掉粉！林襄曬甜美浴衣照 回眸一笑迷倒3萬人三上悠亞辣照5連發！水手服背後都沒穿 網友：被融化了肝連妹扮女優！超迷你比基尼炸開 網友跪求「神祕數字」