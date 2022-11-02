提數據轟蔣萬安「立院當秀場」　吳思瑤斥：國家變蔣家

▲陳時中辦公室今日召開記者會，吳思瑤痛斥蔣萬安把立院當秀場、國家變蔣家。（圖／記者黃宣尹攝，2022.11.02）
▲陳時中辦公室今日召開記者會，吳思瑤痛斥蔣萬安把立院當秀場、國家變蔣家。（圖／記者黃宣尹攝，2022.11.02）

記者黃宣尹／台北報導

2022-11-02 11:29:07

民進黨台北市長候選人陳時中辦公室今（2）日上午召開 「我們只是要一種選擇」及「從政者的使命」競選影片公布暨「每日一問蔣萬安、黃珊珊」記者會，會中競選總幹事吳思瑤踢爆，蔣萬安與國民黨立委在立院擔任召委時，以不合理的比例，持續「監督」陳時中，把立院當參選擂台、側翼，不斷跳針重複的問題，吳感嘆質問，難道蔣萬安參選市長就是要讓國家變過去蔣家時代那樣嗎？蔣萬安支持公私不分嗎？

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▲加班換補休將採1比1計算，讓國民黨立委蔣萬安大罵對勞工朋友不公平。（圖／記者陳明安攝，2018.01.09）
▲綠營痛斥，蔣萬安把立院當秀場，以不合理的監督比例、跳針式的發言攻擊執政黨。（資料照／記者陳明安攝）
吳思瑤表示，蔣萬安擔任立委，在第十屆第二會期的衛環委員會擔任召委，總共排案19天，卻要求陳時中出席14天，該會期最具政治性的議題就是美豬，「在美國就業成家、吃美豬美牛的蔣萬安，為了政治攻防反對台灣經濟跟世界接軌」，排了針對性法案高達74%，但事實上，衛環委員會監督好幾個部會，以國會往例來看，一個部會一個會期排案20%才是均衡、合理的監督。

吳思瑤也說，第三會期是蔣萬安的好友、國民黨立委陳玉珍擔任衛環召委，排案12天要求陳時中出席7天，攻擊陳時中的比例高達58%，議程全部都在講疫苗，而蔣萬安當時要求陳時中要組成疫苗國家隊，但對比現在的發言，可謂2022年的蔣萬安打臉2020年的蔣萬安。

吳思瑤接著說，第四會期蔣萬安再當召委，有20天排案權，蔣要求陳時中出席「只剩9天」，但排案率是45%，還是高於監督的合理數字，議題也都在疫苗、防疫、高端，同樣議題一排再排，每天跳針，把國會當成參選擂台。

吳思瑤也提及，第五會期國民黨立委林為洲當召委，13天排案權中要求陳時中出席9天，針對性法案69%，議題都是疫情，「難道衛環委員會沒有其他法案要審查？沒有其他部會要監督了嗎？」

吳思瑤表示，現在進入第六會期，國民黨立委張育美擔任召委，會期還在進行已經排了5次開會，針對疫情又有4次，又是不斷跳針，問過的主題、談過的政策，還是要繼續抹黑當秀場。 

吳思瑤進一步說，這會期財政委員會竟然也插一腳，國民黨立委、蔣萬安競總副主委費鴻泰擔任財政委員會召委，照理該監督的是財政部、主計總處、金管會，但這會期財政委員會都在監督衛福部，9次議案要衛福部出席3天，財政委員會也變成衛環委員會，「這樣把國會當側翼，戕害合理民主監督機制，立院從來沒有這樣怪誕的情形」。

吳思瑤感慨表示，蔣萬安只關心美豬、疫情等高度政治性議題，不合理議案安排鎖定攻擊陳時中，讓國民黨拿去政治攻防、攻擊執政黨，蔣萬安就是把國會當擂台。

吳思瑤質疑蔣萬安，是否承認2020年就在為選市長鋪路，把陳時中當假想敵，「蔣萬安監督失衡、失焦，到底是關心疫情還是只是關心選情？你認為你是防疫工程還是防疫罪人？」

吳思瑤說，過去有蔣家政權，現在立院成了「蔣公子的側翼」，這是合理民主監督嗎？這樣問政表現及格嗎？「蔣萬安參選市長就是要讓國家變蔣家嗎？你支持公私不分嗎？」

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