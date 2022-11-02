危機逼近！離岸地產債券正崩潰　中國開發商陷困境

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另外，旭輝控股集團是少數幾家獲准發行政府擔保債券的私營開發商之一，但在表示暫停支付支付境外債務本金和利息後，股價跌至新低點。
普樂資本有限公司（Pollock Asset Management Ltd.）投資組合經理Anthony Leung表示，「投資者幾乎對整個房地產業都不抱希望，地產股估值被破壞程度將給未來幾年投資人對於中國各類風險資產的投資偏好產生深遠影響。」
最新的形式讓更多中國房地產公司的垃圾美元債券陷入困境，目前94%的垃圾美元兌美元匯率低於70美分，在幾年之前，這個市場還是全球最賺錢的債券交易之一。但2020年中國當局對房地產開鍘，展開全國性的監管整頓，讓中國房地產市場榮景瓦解，恆大等開發商也接連爆出違約事件。
現在就連擁有投資級評級的房地產巨頭都遭受波及，中國售額第二大開發商萬科，其2027年到期的債券1個月前交易價格高於80美分，週二下跌4美分，創下40.3美分的歷史低點。除此之外，百強房企在10月新房銷售量年減28.4%，較前1個月的下降幅度擴大3個百分點。
隨著全球債券市場的再融資成本飆升，到2023年底，中國房地產業至少有2920億美元的境內和境外債券將會到期，也讓人擔憂，屆時可能會面臨更嚴重的支付壓力。