NBA／KD開季8戰6場30+　籃網戰績倒數第二

陣前換帥的籃網果然踢到鐵板，當將球星的Kevin Durant再度上演「一個人的武林」，單場狂飆32分，無奈二當家Kyrie Irving上演迷航記，全場12投2中，包括外線6投0中，終場籃網99：108不敵公牛，開季戰績2勝6敗，排名東區倒數第2。 我是廣告 請繼續往下閱讀 籃網今台灣時間凌晨突然宣布開除主帥Steve Nash，讓外界相當震驚，本場比賽由助理教練Jacque Vaughn暫代兵符。Kevin Durant開季8場比賽有6場單場得分飆破30分，但籃網戰績僅1勝5敗，顯見Durant的飆分秀，無法帶動團隊的攻勢，也難隻手遮天。籃網Kyrie Irving此役狀態低迷，上半場僅出手3次都沒進，一分未得，寫下個人自2018年後的最慘紀錄，Ben Simmons則因膝傷持續缺陣，僅剩下Durant獨挑大樑。本場勝負的關鍵出現在第4節，Kevin Durant關鍵時刻出現3次失誤，單節比數19：31，籃網只能在主場看著公牛帶走勝利。NBA／衛冕軍怎麼了？ Curry大三元、勇士吞3連敗NBA／把一盤好菜炒爛 籃網開除Steve Nash史上第二位! 泰國女將19歲就登上世界球后籃壇放大鏡／海神洋將庫薩斯 成為台灣下一位歸化洋將?