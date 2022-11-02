眼看啦啦隊進攻演藝圈　雪碧直白喊「沒被威脅到」

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雪碧也補充：「啦啦隊就很漂亮很可愛，未來要學著走藝人路線，也是要學一些像主持、充實自己。」小優也直白認了，有被啦啦隊威脅到，「譬如說一場同集的女來賓，現在就會安插一個啦啦隊，出外景也是，她們的鏡頭或是粉絲也特別多。」
雪碧前陣子透露已單身一陣，說起徵友條件，她連說三次、強調，「不要借錢啊！不要借錢，不要跟我借錢的那種。」似乎對上一任有陰影，雪碧說自己是顏值控，不在意對方有沒有錢，但無法接受對方欠債，「你未來還要幫他還，才不要，我才不會幫他還咧，我就說那拉黑。」當然對方也是需要接受她工作性質，「我之前的歷任男友，都是因為我的工作，他們覺得說我工作就是要常跑出去，會沒有安全感，我旁邊太多異性了，而且常常又要穿很辣的那種。」
單身多年的小優，則因太寂寞，近期養了一隻貓，打趣說可以趁機問曖昧對象，「要不要來我家看貓後空翻。」。其實4女神皆有養毛小孩，和圈外老公結婚4年的小Call更自爆，當初和老公在一起，得知對方有養貓，瞬間好感度暴增，「我跟他在一起1個月，我就跟他結婚了！」只是夫妻倆拚生孩子多年，至今仍未有好消息，提及懷孕話題，小Call瞬間皺眉：「我真的努力很久了。」