蔣萬安拜票擋救護車　醫師怒：沒人性、無視別人生死交關

▲蔣萬安赴基隆助選拜票，過程中卻擋住救護車忘我喊凍蒜，引發譁然。（圖／謝國樑辦公室提供）
▲蔣萬安赴基隆助選拜票，過程中卻擋住救護車忘我喊凍蒜，引發譁然。（圖／謝國樑辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-11-02 11:52:45

國民黨台北市長候選人蔣萬安昨日赴基隆安樂市場助選掃街，不過過程中有救護車閃燈經過，蔣與國民黨基隆市長候選人謝國樑2人並未讓道，更繼續在狹小的街道上喊凍蒜，蔣辦事後還聲稱「還原現場」辯駁，更攻擊綠營，卻又再遭打臉。民進黨台北市長候選人陳時中發言人、醫師羅浚晅今（2）日上午說，蔣萬安在喊凍蒜，無視別人家庭的生死交關，「你是人阿，你要有人性，你不是鬥雞、鬥犬、鬥牛」，台灣是在選一個要快樂帶領城市走向未來的領導者，不需要仇恨。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲陳時中發言人羅浚晅表示，（圖／記者黃宣尹攝，2022.11.02）
▲陳時中發言人羅浚晅表示，蔣萬安無視別人家庭的生死交關，這種事情很嚴重。（圖／記者黃宣尹攝，2022.11.02）
羅浚晅說，蔣萬安擋救護車，藍營面對人民質疑還說那是在等病人、等一下送走了，蔣萬安沉浸在權力慾望當中，自己在喊凍蒜，但無視別人家庭的生死交關，這種事情很嚴重。

羅浚晅說，一般的社會經驗是，不管救護車有沒有燈號或是聲音，看到救護車都要撤到旁邊去，甚至就算救護車紅燈也讓它先行，還會默禱希望救護車上的人都平安健康，這就是台灣價值。蔣萬安完全搞錯民主的意義，「你是人阿，你要有人性，你不是鬥雞、鬥犬、鬥牛」，台灣是在選一個要快樂帶領城市走向未來的領導者，不需要仇恨。

吳思瑤則說，這是做人做事的ABC，小學生都知道看到救護車要讓，不是請救護車讓蔣萬安，蔣萬安這樣的行為真的是無情、無意加無恥。

吳思瑤感嘆，選舉這麼久，自己只要經過醫院、喪家，一定暫停所有選舉拜票動作，喇叭、音響都關掉，這是選舉ABC，蔣萬安卻在救護車前喊凍蒜，擋住救護車又辯解，實在不要繼續耍無辜，讓大家無語問蒼天了。

▲蔣萬安與謝國樑赴基隆安樂市場掃街，卻擋住救護車路線，引發譁然。（圖／翻攝自林楚茵臉書）
▲蔣萬安與謝國樑赴基隆安樂市場掃街，卻擋住救護車路線，引發譁然。（圖／翻攝自林楚茵臉書）

遭控擋救護車拜票！蔣萬安陣營辯駁　林楚茵貼證據大打臉

謝國樑、蔣萬安掃街不讓救護車？蔡適應辦：小愛爸沒有愛

提數據轟蔣萬安「立院當秀場」　吳思瑤斥：國家變蔣家

千人雨中相挺　蔡英文景美站台陳時中：目標53.5%勝選

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀