蔣萬安拜票擋救護車 醫師怒：沒人性、無視別人生死交關
國民黨台北市長候選人蔣萬安昨日赴基隆安樂市場助選掃街，不過過程中有救護車閃燈經過，蔣與國民黨基隆市長候選人謝國樑2人並未讓道，更繼續在狹小的街道上喊凍蒜，蔣辦事後還聲稱「還原現場」辯駁，更攻擊綠營，卻又再遭打臉。民進黨台北市長候選人陳時中發言人、醫師羅浚晅今（2）日上午說，蔣萬安在喊凍蒜，無視別人家庭的生死交關，「你是人阿，你要有人性，你不是鬥雞、鬥犬、鬥牛」，台灣是在選一個要快樂帶領城市走向未來的領導者，不需要仇恨。
羅浚晅說，蔣萬安擋救護車，藍營面對人民質疑還說那是在等病人、等一下送走了，蔣萬安沉浸在權力慾望當中，自己在喊凍蒜，但無視別人家庭的生死交關，這種事情很嚴重。
羅浚晅說，一般的社會經驗是，不管救護車有沒有燈號或是聲音，看到救護車都要撤到旁邊去，甚至就算救護車紅燈也讓它先行，還會默禱希望救護車上的人都平安健康，這就是台灣價值。蔣萬安完全搞錯民主的意義，「你是人阿，你要有人性，你不是鬥雞、鬥犬、鬥牛」，台灣是在選一個要快樂帶領城市走向未來的領導者，不需要仇恨。
吳思瑤則說，這是做人做事的ABC，小學生都知道看到救護車要讓，不是請救護車讓蔣萬安，蔣萬安這樣的行為真的是無情、無意加無恥。
吳思瑤感嘆，選舉這麼久，自己只要經過醫院、喪家，一定暫停所有選舉拜票動作，喇叭、音響都關掉，這是選舉ABC，蔣萬安卻在救護車前喊凍蒜，擋住救護車又辯解，實在不要繼續耍無辜，讓大家無語問蒼天了。