工研院攜企業研發醫療穿戴系統　首次導入醫院落地應用

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工研院提到，已與相關醫療院所持續研發與進行廠域驗證，希望以穿戴裝置協助民眾長期監測健康數據，讓醫護人員及早發現心血管疾病、失智、睡眠及潛在疾病等，或透過連續的健康數據模型，給予更佳個人化的醫療協助，達到個人化精準診療目的。
工研院表示，有鑑在疫情風險下，血液透析可能有感染風險，去年工研院已與衛福部彰化醫院合作，建立智慧血液透析臨床資訊系統，成功將所有透析病歷、醫療資訊、交班訊息全面電子化，透過AI分析在診療過程可能產生的低血壓風險，降低病患不適感。
如今雙方合作，將工研院研發的AI人工智慧BOX與蓋德科技手環結合，即時上傳病患生理資訊，再透過邊緣運算立即將數據進行AI演算，提供護理人員最新的病患狀況，讓醫療照護更有保障。
此外，工研院也協助「800Z智慧健康手錶系統」在彰化醫院進行場域驗證，透過AI精準健康數據模型，分析患者透析過程的連續健康數據，了解生理趨勢與變化，持續將健康管理從醫療院所延伸至居家生活的健康數據監控與管理，目前已成功獲得近五百位患者、上萬筆資訊，協助管理慢性患者居家動態健康數據變化並掌握風險，成功降低醫療資源，進而提升患者的健康生活品質。
衛福部彰化醫院院長曾孔彥表示，後疫情時代需非接觸式精準監控醫療，蓋德科技的「800Z智慧健康手錶系統」支援精準的心電圖、血氧濃度、動態心率、動態壓力、體溫等重要健康數據的收集與應用，支援藍芽閘道功能，可在醫療院所、養老中心、企業辦公室等大型場域，進行即時健康數據收集與管理，，並支援即時求救按鍵，可以作為患者健康數據監控與緊急需求回應的有效系統，有效率的進行患者的健康狀態監控，降低醫護人員的照護負擔。