爭議連環爆！高虹安登熱搜、負聲量狂燒　沈慧虹籲說明

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高虹安又被爆出新爭議，臉書粉絲專頁「今天有數嗎」表示，高虹安又繼學歷歧視事件後，再度於1日衝上Google熱搜，一度攻佔排行榜第一名，負面聲量狂燒。
「今天有數嗎」說，透過 QSearch 抓取10月31日的社群聲量，可看見圍繞在高虹安的文字雲皆為「男友」、「助理」、「詐領助理費」等負面關鍵字，且相關負面聲量佔比過半，高達55%。此外，根據媒體民調數據也顯示，高虹安的年輕選票 近期大量流失，跟網路大數據的負面聲量成正比。
「今天有數嗎」表示，高虹安是這次選舉中話題性很高的候選人，繼涉嫌論文抄襲、學歷歧視、不當兼職、公費旅遊、違法讓予專利後，再度遭爆男友寄生國會。國民黨新竹市長候選人林耕仁出示過去民眾黨自製的通訊錄，高虹安辦公室的李男職稱是行政助理，但和其他助理不同的是，只有他沒有分機，電話、電子郵件信箱甚至跟高虹安相同，至於立院的國會助理名錄則完全沒這位李姓男子。
「今天有數嗎」說，本次爆料由國民黨的候選人親自出手，國民黨行動中常會今日也將移師新竹舉辦，藍、白陣營之間的競合關係，讓支持者霧裡看花。
民進黨新竹市長候選人沈慧虹今日受訪也表示，高虹安接連爆發疑似涉及侵權、不法兼職及可能內線交易，這麼多違法亂紀的事情，卻始終沒有說清楚；沈認為，身為市長候選人的高虹安一定要說明清楚，不能只用「合法合規」一句話就矇騙市民，相信新竹市民也無法接受。