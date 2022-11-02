高虹安又現爭議！沈慧虹籲：應說明是否貪汙、詐領助理費
民進黨新竹市長候選人沈慧虹今（2）日至錦華市場拜票，媒體問及檢調正調查民眾黨候選人高虹安公費助理案，沈慧虹表示，高虹安接連爆發疑似涉及侵權、不法兼職及可能內線交易，這麼多違法亂紀的事情，但高始終沒有說清楚；她認為，身為市長候選人的高虹安一定要說明清楚，不能只用「合法合規」一句話就矇騙市民，相信市民也無法接受。
針對媒體報導，高虹安助理疑似在知名大企業工作坐領六位數薪水，涉嫌兼職、詐領助理費，且檢調已經展開調查。對此，沈慧虹表示，高虹安是否真涉嫌詐領助理費，如果屬實，這已經是貪污罪。她強調，作為一個新竹市長候選人，高虹安當然一定要向社會大眾、新竹市民說清楚，市民的眼睛是雪亮的，不能只用「合法合規」一句話就想矇騙選民，相信市民沒辦法接受高昨天這樣的說法。
此外，沈慧虹也問國民黨候選人林耕仁，對於外界質疑他或他的家族從事灰色事業、可能違法違規的行為，林耕仁也應該要對外說明清楚。
針對國民黨主席朱立倫今日陪林耕仁掃市場，國民黨也將中常會移師新竹，前高雄市長韓國瑜週六也要到新竹站台，沈慧虹表示，選舉倒數1個月，各陣營紛紛號召支持者回歸，但對她來說，政績和見證新竹市8年改變的市民就是她的最佳助選員，就是與政績，她也會持續勤跑地方，透過講政策、站路口、掃市場、車掃等，讓市民朋友看見最用心、最在乎市民的沈慧虹。