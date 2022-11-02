雙11筆電、手機狂降！14吋1.7萬有找、摺疊機升等不加價

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台灣三星串聯線上線下推出雙11生日慶活動，線上三星商城活動期間為即日起～11/14，三星智慧館活動期間為即日起～11/30，推出摺疊機升級不加價，於三星商城下訂Galaxy Z Flip4 128GB，可直升為256GB；入手Galaxy Z Fold4 256 GB，免費升級512 GB。至三星智慧館門市，購買Galaxy Z Flip4 256GB現折2,000元、購入Galaxy Z Fold4 512GB現折4,000元。平板也有好康，於三星商城購入Galaxy Tab S8+｜S8單機版，即可限時升等鍵盤套裝組，體驗小筆電的生產力。此外，於指定期間在三星商城結帳金額滿11,111，還可抽三星8K電視、五星級飯店住宿券。
三星商城同步推出眾多優惠組合，如合購Galaxy Watch5 44mm（藍牙）及Buds2，可享 8折價。11/2~11/11每天11:11更推出限量1.1折搶購活動，包括10,000mAh雙向閃充行動電源、128G記憶卡等。透過LINE購物於三星商城購買指定商品，回饋11% LINE Points無上限。若使用Line Pay付款，單筆結帳金額滿35,000最高回饋6%；此外，Line Pay若綁定富邦J卡，消費滿兩萬元可再享最高5%回饋相當於「雙11%+11%」、最高22% LINE Points回饋。
Sony Mobile
即日起至11/30止，至全台Sony Mobile行動通訊專賣店購買Xperia年度全系列機種享超值優惠！選購Xperia 1 IV的256GB版本，即贈專用可立式時尚保護殼、Xperia 6L保溫保冷袋及2,000元配件購物金，選購512GB版本加碼再送Sony運動藍牙入耳式耳機WI-SP510 (數量有限，恕不挑色)；選購Xperia 5 IV，贈送Sony運動藍牙入耳式耳機WI-SP510 (數量有限，恕不挑色)及2,000元配件購物金；購買Xperia 10 IV送專用可立式時尚保護殼；購買Xperia PRO-I，享有Xperia 真皮手繩、Sony運動藍牙入耳式耳機WI-SP510 (數量有限，恕不挑色)及2,000元配件購物金。
Motorola
Motorola推出旗艦款edge 系列手機超狂買一送一活動，11/18前買edge 30 pro登錄送edge 20 pro、買edge 30登錄送edge 20 fusion。此外，超值入門機moto e32建議售價3,990元 ，指定通路下單，即送價值2,990元的Motorola Verve Buds 300口紅造型無線藍牙耳機；其他指定5G手機活動期間最高現折6,000元。
HUAWEI
即日起至11/13，華為全通路推出雙11優惠包含筆電、平板、穿戴到耳機皆享限時優惠。MateBook D14配置14吋螢幕，第11代處理器，原價24,990元，特價16,990元，加贈背包滑鼠。MateBook 14s筆電搭載2.5K觸控螢幕，特價35990元，在華為品牌店/燦坤/順發門市加碼再送32吋曲面螢幕。
HUAWEI平板則有2000~3000不等的優惠同時加贈加贈原廠皮套。智慧手環Band 7在11/4-11/6以及11/11-11/13期間於華為品牌店、11/8~11/13於四大電商皆可享Band 7原價1490元，優惠價911元。FreeBuds Pro 2全球首款3mic陣列主動降噪TWS，原價5990元，特價4,990元，加贈原廠保護套。