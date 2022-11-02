MLB／太空人先發挨5轟破紀錄　疑似投球動作被破解惹禍

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會有這樣的猜測，原因是因為在首局McCullers Jr.遭費城人主砲Bryce Harper轟出兩分砲後，Harper在小老弟Alec Bohm於2局上場打擊前，把他叫了過去「咬耳朵」，而Bohm隨即在該打席轟出全壘打，這段過程「完整」的被場邊的攝影機捕捉下來，後續也有人發現McCullers Jr.的投球抬腳姿勢確實有「些微」的不同，引發熱議。
就在Bohm開轟接受場邊記者Ken Rosenthal訪問後，回答就更讓人引發聯想，Bohm沒有透露與Harper的對話內容，僅說「我們會繼續進行交流」，讓人懷疑其中會不會「真的有鬼」。
但是McCullers Jr.本人與太空人隊總教練Dusty Baker卻抱持相反態度，不認為今晚的失利跟投球動作被破解有關。
「這與破解我的投球動作無關」McCullers Jr.表示「他們會贏很顯然的是他們對我有一個非常好的戰略，並且也執行的非常棒」，Baker教練也認為太空人沒有任何理由認為McCullers Jr.今天比賽的投球有被破解，Baker說「有時候，他們就只是打擊了你」。
因為Harper始終沒有解釋他Bohm當時的對話，於是有沒有破解McCullers Jr.投球動作這件事也變成一件「羅生門」，但是美國媒體給了一個數據，今天費城人對McCullers Jr.敲的5支全壘打，光是這場比賽就比整個例行賽與McCullers Jr.共47.2局的對戰敲出4轟還多，留給球迷無限想像空間。