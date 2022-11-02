名家論壇》吳崑玉／市長辯論能夠扭轉戰局嗎？

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就拿甘迺迪與尼克森那場電視辯論來說，尼克森當過艾森豪的副總統，走訪世界各國，對國際形勢與實際政務瞭若指掌，但甘迺迪只是個初出茅蘆的明星臉幼齒。1996年共和黨總統參選人杜爾便說，他當晚聽收音機，覺得尼克森講得真好。第二天早上起來看電視，才發現尼克森看起來怎麼那麼老？完全不OK。甘迺迪既年輕又帥氣，雖然實際上只比尼克森小了4歲，看起來尼克森卻比他老了24歲(一個世代)。而且口條清晰，表情動作迷人，簡直完勝尼克森。
如果你覺得「帥」或「美」就是決勝因素，那就太膚淺了。終究這是在選國家領導人或城市領導人，沒有人會這麼「外貿協會」，這種說法通常只是失敗者的自我辯解之詞。真正的關鍵，是心理學家麥拉賓(Albert Mehrabian)提出的「7/38/55」定律。也就是人們在看一個人在台上講話時所獲得的印象，只有7%來自於其講話內容，38%來自於他說話的語調與輔助的投影片等輔助器材，55%來自於講者的肢體語言，包括他的儀態、穿著、手勢、步伐、儀態、站姿、面對攻擊時的反射動作…，代表著這個人是什麼身份？什麼水準？什麼等級的人物？後續其他研究也表明，人們在接收訊息時，視覺訊息佔比達到80%以上。所以，搞定觀眾的視覺，遠比搞定辯論的內容重要。一個面對各種質疑與挑戰的候選人，必須表現得比其他人更像個合格的領導人，更像個真正的市長，更像個市民們可以相信與託付的對象，那才是電視辯論的真正重點。
所以，幾個月來各家選將的選舉策略，在電視辯論當下，都得轉個彎，而不見得要完全依既定策略直線加速。安公子打了一年的「龜息戰術」，「不戰、不和、不守；不死、不降、不走」，穩穩的霸住藍軍本盤，選戰策略是對的，而且還可以吸收被攻擊的同情票。但在電視辯論中，這套戰法恐怕會很有問題，實問虛答、轉移焦點、答非所問，很容易讓人懷疑他到底有沒有當過律師？上過法庭？這「龜息大法」至此還是得冒出個頭來。
中哥雖有這幾年部長與防疫指揮官的歷練，講幹話功力也堪比柯P，但選市長終究不是開防疫記者會，能不能放下防疫指揮官的身段，成為一個關心婆婆媽媽事的大家長？還有他頻頻出包的競選團隊與外圍打手，切割或不切割？這帳要怎麼算？怎麼扛？怎麼化解仇恨值？才是他真正的罩門。33雖然當過副市長，市政嫻熟度遠勝其他兩位，但她如果還在當副市長，面對各種抱怨質疑，仍舊習慣性的為市府辯護，一律拿著電蚊拍一拍先打回去再說，那就會讓市民們覺得選了她，什麼爛事也不會改進，那幹嘛選個什麼都不會改變的家族繼承人？每個人的優勢，與每個人的弱點，都會在這場辯論會中現形，而其表現方式，不只是說法及語句的精煉，更需要整個故事線的鋪排。
但候選人們終究不是演員，不是素人，多年從政經驗，使他們有著沉重的「偶包」，與領導者改不掉的慣性。有的軟慣了，有的愛臭臉，有的官味重，而且每個人都有一些戳到就會忍不住跳起來的弱點。不帶情緒顯得心虛，過多情緒又像個潑婦，其間拿捏，仍得靠候選人們自己的政治智慧來判斷。而觀眾們看的，也正是這一點，誰的分寸拿捏得宜，代表誰的政治智慧較高，台北市的市民們還頗吃這一套。
其實，私下與這些選將們相處，他們本人的性格都還算是不錯的。但政治包裝與選舉需要，已把他們包成一個完全不一樣的產品，就像冷凍海皇餃被放進了錦緞盒，或老茶壺被洗成了全新品，既不能吃，也不能用，人們已被搞到錯亂。所以，何不藉這次電視辯論，就大膽的做一次真正的自己？講出自己心裡真正想講的話？告訴大家你對這個城市的想像與感覺？那語言不見得多美，但講心裡話時那種表情與肢體語言，學不來也演不出，那才是最能感動人的情節。
真正的好戲，要的就是「感動」，不是嗎？！
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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