有房有車人生勝利組？房車雙貸族壓力大 10年多還231萬
有車又有房是不少人的生活理想之一，不過在享受人生的同時，必須承擔的房貸和車貸可能也是躲不過的壓力，樂屋網近期統計聯徵中心資料發現，除了2019年、2020年遇上車貸申請數量減少，因而造成房車雙貸人數略減之外，房車雙貸人數幾乎每年都在成長，統計近10年房車雙貸的人數增加18482人，增幅達30.9%，有車有房彷彿也成了沉重的負擔。
樂屋網調研中心經理洪安怡指出，由於市區精華地段的房屋通常單價較高，有些買方在購屋時，會選擇購買距離市區稍遠一點的地方，讓房價更能負擔，此時若不能仰賴捷運、公車等大眾運輸工具通勤，就同時需要考慮購車代步，間接讓讓房車雙貸的族群數攀升；洪安怡更強調，目前進入升息循環，房車雙貸的人，負擔只會更加沉重，有貸款資金需求的民眾，要謹慎考量手上資金運用，倘若真的遭遇資金周轉困難，可考慮房貸先採用寬限期的方式，優先還款利率較高的車貸，以降低還款壓力，避免信用出狀況。
此外，若觀察房車雙貸的貸款金額，可看出近10年房貸增加213萬元，增幅高達55.7%，車貸增加約18萬元，增幅為40%，相比主計總處統計的每月工業及服務業總薪資，10年來卻僅增加14754元，薪資成長約34%，仍不及房、車貸款的增加幅度。樂屋網也統計今年10月中古屋線上買氣，相較前月，訪客數微縮5.15%，但預約看屋數則是減少2成，如果相較去年10月，訪客數跌了近2成，預約看屋數更是砍半，大減近5成，洪安怡表示，這顯見買方鐵了心不出手，房市的寒冬恐怕要一路吹到年底了。