這次不談卡盧！中捷藍線被打回票　盧秀燕：願意再次修正

我是廣告 請繼續往下閱讀
綠營則批評，卡關原因除了林佳龍任內的總經費900多億，暴增成1309億，另外還有車站位置被盧市府變動後，附近土地屬特定家族的爭議，市府一直未解釋清楚。該案隨著今年9月7日環保署審查通過環境影響說明書，稍加沈寂，日前又因交通部將首度邀集外部委員共同審查綜合規劃，再度成為熱門話題。
交通部昨召開「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫審查委員會」第50次會議，由台中市副市長黃國榮親自率市府團隊說明，但委員會認為該案增加327.54億元，尚有新增經費合理性及責任歸屬與依規定分攤方式、機電系統整體規劃、土地使用及車站聯外轉乘與行人動線調整等議題需再補充與釐清，要求市府確實補充修正並納入報告書修訂後，再送交通部審查。
會議結論果真如綠營預期，連外部委員也認為綜合規劃書有問題，民進黨台中市長候選人蔡其昌昨晚接受館長陳之漢專訪時批評，盧秀燕遇到問題不是迴避、就說是中央卡她。他表示盧秀燕上任第3年才把捷運藍線綜合規劃送交通部審查，韓國瑜312天就把高雄黃線送審，之後陳其邁上任繼續追進度，中央有任何疑慮都提出解釋或立即改正。他批評當時一樣是國民黨執政，盧秀燕送審查報告比韓國瑜慢3年，如今高捷黃線已經動土，台中還在喊中央卡盧！
蔡其昌說，市民渴望早日建立捷運路網，不管誰當市長都要積極解決，如果藍線增加300多億是不得不然，該由市府編預算或積極爭取中央補助，也要向中央說明清楚甚至拜託各黨派共同幫忙，而不是一味政治化，說誰在卡誰。
蔡其昌今（2）日再追擊，指高雄第4條捷運已經動工，台中還停留在第一條，他強調市民想知道捷運有沒有弊案、藍線何時可以動工，市長是選出來解決城市問題的，不要老是一句話說人家卡你。對於綜合規劃被退，他表示自己一直提醒：「交了卷不代表答案正確，不要逼人家一定要讓你及格，哪裡有錯就要趕快更正修改。」
盧秀燕上午出席大雅區工程啟用典禮時，媒體問及中捷藍線綜合規畫報告審議須再補件，這是「卡盧」嗎？盧秀燕態度放軟表示：「不要這樣想啦！我們往正面想，我們願意再次修正，總而言之，希望中央早日核定，讓台中市可以早點開工」。
市府交通局透過新聞稿表示，捷運藍線自台中港沿台灣大道至台中火車站附近，全長約24.78公里，設置20座車站以及1座機廠，其中高架段約10.30公里，設有8座高架車站；地下段約14.48公里，設有12座地下車站。
關於經費增加一事，主因估算基準年往後推遲5年，各項目物價皆已增漲，考量市場行情、營建物價及參考其他捷運建設案例，需要調整綜合規劃經費。且路線方案優化後，將擴大捷運服務範圍，變更皆屬合理且必要，更非市府之責，相關經費增加應由中央及地方共同分攤。市府將儘速補正資料，持續爭取中央儘速核定，早日開工早日通車。