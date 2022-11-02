這次不談卡盧！中捷藍線被打回票　盧秀燕：願意再次修正

▲台中市目前只一條捷運綠線，民眾利用率不高。（圖／記者顏幸如攝，2022.11.02）
▲台中市目前只一條捷運綠線，民眾利用率不高。（圖／記者顏幸如攝，2022.11.02）

記者顏幸如／台中報導

2022-11-02 12:52:362022-11-02 13:13:58

中捷藍線進度延宕，引發中央「卡盧」爭議，中市府昨將綜合規劃報告送交通部委員會審議，果真如綠營預期，在暴增300多億元經費的部份過不了關。盧秀燕今被記者詢問是否覺得被「卡盧」，表示「不要這樣想啦」！她強調市府願意再次修正，希望中央早日核定，讓台中市早點開工。對手蔡其昌喊話：「交了卷不代表答案正確，不要逼人家一定要讓你及格。」

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台中捷運藍線在前市長林佳龍任內提交可行性研究報告到交通部審查，行政院2018年10月3日完成核定，續由台中市政府提出綜合規劃，但接任的盧秀燕於2021年3月4日提出綜合規劃後，藍營不滿進度一直卡在交通部內部審查，多次批評中央蓄意「卡盧」，台中市長盧秀燕9月面對議員質詢進度落後時，公開表示「已經被中央卡18個月，請中央勿為卡個人而卡台中」，甚至指「只要能過，中捷藍線改名深綠線我也沒意見」。

綠營則批評，卡關原因除了林佳龍任內的總經費900多億，暴增成1309億，另外還有車站位置被盧市府變動後，附近土地屬特定家族的爭議，市府一直未解釋清楚。該案隨著今年9月7日環保署審查通過環境影響說明書，稍加沈寂，日前又因交通部將首度邀集外部委員共同審查綜合規劃，再度成為熱門話題。

▲蔡其昌昨上館長陳之漢的直播節目，批評盧秀燕把地方建設的問題泛政治化。（圖／翻攝YouTube【誰來Talk館】，2022.11.01）
▲蔡其昌昨上館長陳之漢的直播節目，批評盧秀燕把地方建設的問題泛政治化。 （圖／翻攝YouTube【誰來Talk館】，2022.11.02）
交通部昨召開「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫審查委員會」第50次會議，由台中市副市長黃國榮親自率市府團隊說明，但委員會認為該案增加327.54億元，尚有新增經費合理性及責任歸屬與依規定分攤方式、機電系統整體規劃、土地使用及車站聯外轉乘與行人動線調整等議題需再補充與釐清，要求市府確實補充修正並納入報告書修訂後，再送交通部審查。

會議結論果真如綠營預期，連外部委員也認為綜合規劃書有問題，民進黨台中市長候選人蔡其昌昨晚接受館長陳之漢專訪時批評，盧秀燕遇到問題不是迴避、就說是中央卡她。他表示盧秀燕上任第3年才把捷運藍線綜合規劃送交通部審查，韓國瑜312天就把高雄黃線送審，之後陳其邁上任繼續追進度，中央有任何疑慮都提出解釋或立即改正。他批評當時一樣是國民黨執政，盧秀燕送審查報告比韓國瑜慢3年，如今高捷黃線已經動土，台中還在喊中央卡盧！

蔡其昌說，市民渴望早日建立捷運路網，不管誰當市長都要積極解決，如果藍線增加300多億是不得不然，該由市府編預算或積極爭取中央補助，也要向中央說明清楚甚至拜託各黨派共同幫忙，而不是一味政治化，說誰在卡誰。

▲中捷藍線首度送交通部外部委員審議被打回票，盧秀燕強調願再次修正。（圖／台中市政府提供，2022.11.02）
▲中捷藍線首度送交通部外部委員審議被打回票，盧秀燕強調願再次修正。（圖／台中市政府提供，2022.11.02）
蔡其昌今（2）日再追擊，指高雄第4條捷運已經動工，台中還停留在第一條，他強調市民想知道捷運有沒有弊案、藍線何時可以動工，市長是選出來解決城市問題的，不要老是一句話說人家卡你。對於綜合規劃被退，他表示自己一直提醒：「交了卷不代表答案正確，不要逼人家一定要讓你及格，哪裡有錯就要趕快更正修改。」

盧秀燕上午出席大雅區工程啟用典禮時，媒體問及中捷藍線綜合規畫報告審議須再補件，這是「卡盧」嗎？盧秀燕態度放軟表示：「不要這樣想啦！我們往正面想，我們願意再次修正，總而言之，希望中央早日核定，讓台中市可以早點開工」。

▲盧秀燕出席大雅區水環境改善工程啟用典禮時，表示希望中央早日核定捷運藍線，讓台中市可以早點開工。（圖／台中市政府提供，2022.11.02）
▲盧秀燕出席大雅區水環境改善工程啟用典禮時，希望中央早日核定捷運藍線，讓台中市可以早點開工。（圖／台中市政府提供，2022.11.02）
市府交通局透過新聞稿表示，捷運藍線自台中港沿台灣大道至台中火車站附近，全長約24.78公里，設置20座車站以及1座機廠，其中高架段約10.30公里，設有8座高架車站；地下段約14.48公里，設有12座地下車站。

關於經費增加一事，主因估算基準年往後推遲5年，各項目物價皆已增漲，考量市場行情、營建物價及參考其他捷運建設案例，需要調整綜合規劃經費。且路線方案優化後，將擴大捷運服務範圍，變更皆屬合理且必要，更非市府之責，相關經費增加應由中央及地方共同分攤。市府將儘速補正資料，持續爭取中央儘速核定，早日開工早日通車。

▲中市府規劃中的捷運藍線路線圖。（圖／台中市政府交通局提供，2022.11.02）
▲中市府規劃中的捷運藍線路線圖。（圖／台中市政府交通局提供，2022.11.02）

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