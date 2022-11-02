請假陪子弟兵掃街　侯友宜：呂家愷真的很危險

尋求連任的新北市長侯友宜今（2）日上午在參加完市政會議後，向市府請假前往樹林博愛市場，與「侯家軍」子弟兵、新北市議員候選人呂家愷一同掃街拜票。侯友宜表示，呂家愷是選區在地人，認真努力務實，這次參選因為年輕朋友對他認識不多，其實呂家愷真的很危險，希望民眾能給呂家愷機會，要帶著他一起並肩作戰，讓這塊土地更好。
侯友宜表示，呂家愷是選區在地人，對市政等公共議題都非常嫻熟，能夠承擔、負責，為這塊土地做更多事情；強調呂家愷這次參選因為年輕朋友對他認識不多，呼籲給年輕的呂家愷一個機會、一個希望，讓這塊土地會更好，因為他真的非常危險，大家對他認識不多，會帶著他一起並肩作戰，期待這塊土地會更好。
呂家愷表示，自己第一次出來選舉也不是政二代，沒有組織、沒有人力，需要所以認同理念的鄉親朋友一起幫忙拉票、催票；強調儘管目前民調在安全名單外，但在大家的支持下有上升的趨勢，對自己有信心，會繼續一步一腳印，讓更多鄉親了解自己的願景與決心，希望選民能給自己一個機會，為這塊土地好好做代誌。
侯友宜在呂家愷及平地原住民議員候選人吳國譽陪同下，在市場內步行一一向攤場及買菜民眾打招呼，並到樹德宮祈福參拜，懇請信眾支持兩位候選人及到場的里長候選人，也請大家支持拚連任的侯友宜，讓大家一起當選，為這塊土地繼續打拼。