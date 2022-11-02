通靈女神「背心裡全空」！鋪地板半球掉出 網驚：是狠人
作家沈霏霏（沈玟）擁有魔鬼身材及姣好外貌，在IG上擁有22.5萬名粉絲，另外也因家族為命理書生世家，她也有鑽研神秘學、量子力學等，被封為「最兇通靈女神」，日前她就受邀到YouTuber「黑男」的頻道中，幫忙鄰居貼皮地板，只見她上半身穿著白背心，裡頭卻呈現全空狀態，讓觀眾噴鼻血直呼：「為了學習鋪地板，特意去買了八倍鏡看這視頻，生怕錯過了一點。」
沈霏霏日前在黑男的影片「貼皮地板施工｜Floor Repair｜바닥 수리｜床の修理（4K）」中，幫忙鄰居更換地板，只見她上半身穿著白背心，下身則是搭配熱褲，但背心裡頭竟沒穿內衣，幾乎半球要從側邊大挖洞掉出，大方送給粉絲們養眼福利。
而沈霏霏在影片中，使用鐵鎚敲地板，幫助縫隙接合時，不慎敲到黑男的手，痛得對方立刻大叫，霏霏卻露出甜笑，幽默地說「真的假的，再來一次」，俏皮的個性再度圈粉無數。
影片曝光後，網友們嗨炸留言，「真的是優質頻道」、「霏霏老師穿的這麼有誠意，眼神都離不開了」、「菲菲老師一看就是維修界的狠人，敲磚碎瓦一點都不費力， 有點擔心霸氣隨時會側露出來」、「為了學習鋪地板，特意去買了八倍鏡看這視頻，生怕錯過了一點」、「這種福利…敲一整天也不覺得累」、「看第二次才知道原來是在地板貼皮」。（編輯：賴禹妡）