抓到了！艾怡良剛分了瑞典男 遭直擊「約2洋男DIY」
加州新生代樂團LANY於31日、1日兩天於Zepp New Taipei開唱。這次LANY來台除了演唱會行程外，金曲歌后艾怡良昨（1）日更擔任地陪，與LANY兩位成員主唱保羅（Paul Klein）和鼓手傑克（Jake Goss）一起體驗鳳梨酥製作課程，從材料攪拌、製作麵團、包餡到入模的過程三人邊DIY邊聊，不僅讓不擅長下廚的LANY覺得超新鮮，首次與艾怡良見面也大讚她貼心可愛，創作也非常動聽。
製作鳳梨酥的過程雖然不難，但LANY兩人都是料理苦手，從第一步攪拌過程就獲得廚藝老師手把手教學的「特別關照」，今年5月宣布與瑞典男友分手的艾怡良，問兩人如果另一半也很不會下廚怎麼辦？保羅笑回：「沒關係，我的廚藝也很爛，但我覺得手藝很好的人真的特別有魅力！」
艾怡良透露因為要以英文與LANY互動，前一晚緊張到睡不著：「今天看到他們兩位走進來時看起來很輕鬆愜意，我就鼓勵自己也要輕鬆起來。」保羅則說：「艾怡良很可愛很貼心，感謝她今天當地陪招待我們，她剛剛說她很擔心她的英文能力，但其實完全沒問題，聽起來超自然的！」而製作鳳梨酥的過程療癒有趣，連不擅料理的保羅都說：「巡演結束後我可能會回家上一些料理課程！」