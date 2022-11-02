孫生走鐘獎鬧大了！諷刺艾理倒店 被嗆私密影片恐外流
幽默和冒犯只在一線之間，今年第四屆走鐘獎典禮充滿地獄梗的編排模式，孫生上台激吻賀瓏的橋段，讓全場笑聲不斷，不過，仍有部分未經當事人同意的台詞，再度惹火影片創作者，「反骨」成員孫生頒獎時模仿網紅「小哥哥艾理」，笑聲與姿勢極為誇張，還嘲諷對方「逢甲店倒了」，讓艾理瞬間爆氣，在IG限時動態上直接點名孫生，「要不要把之前很多網美爆料你的影片也上傳呢？你女友應該會很愛」，孫生聽了立刻腿軟，在IG上公開道歉！
當時孫生在走鐘獎頒發「可以色色獎」，模仿艾理街訪的誇張笑聲和尺度18禁大膽提問，讓一旁的酷炫笑說「有沒有鎮定劑」，讓他不要太嗨，這片段未事先告知當事人，又提及倒店之事，讓艾理氣炸，爆料曾經與孫生合作2部片，免費熱情贊助商品，幫忙創造流量，孫允諾之後會幫忙拍片回報，未料從此訊息不讀不回，認為對方毫無誠信。
艾理看見典禮那幕後發洩不滿，還被孫生粉絲嗆小氣，這麼容易走心，他狠嗆網友不懂還亂嘴，放話「你他X要戰，我真的奉陪，林北在外面都客客氣氣的，不管是對老闆、網紅、藝人還是一般人，但不代表我吃素」，也透露手中有網美爆料孫生影片，嘲諷對方私領域不堪行為。
孫生得知闖大禍，趕緊在IG標註艾理道歉，「我們沒有攻擊你的意思啦，我們又沒交惡，我模仿你這麼久了，你也知道都是段子啦，若造成你不舒服還有你老闆不舒服，我們很抱歉」，更坦言典禮上充滿玩笑話，「賀瓏那天的段子這麼猛烈調侃全場，是不是全場的人都要暴怒了？」還拿自己常被取笑是「漢堡神偷的兒子」為例，希望能獲得艾理原諒。