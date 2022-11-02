線上旅展超好買！業者推重量級餐旅優惠

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和逸飯店‧高雄中山館Cozzi位於交通便利的三多商圈，擁有30樓高空海景的The Roof餐廳，針對旅展推出多款優惠組合，「午晚間通用餐券組2,200元」每組5張，消費者持券可享用原價528元的精選海陸主餐，搭配多樣化的輕食沙拉吧吃到飽。若想簡單來點舒活輕食，另推出5張一組「午晚間輕食沙拉吧券組1,750元」，下午茶時段則提供英式三層架「下午茶套餐券300元」，可品嘗9款精緻甜鹹點心與咖啡茶品，同時欣賞高雄85大樓及落日美景，享受愜意午茶時光。
晶英國際行館歡慶五週年之際、亦逄2022 ITF線上旅展期間，即日起至11月7日，為賓客獻上「5禮晶賀」共五項限時限量優惠：推出雙人入住御典侶驛住宿套券組，一組兩張住宿券14,198元享雙人養生晨食、三組更加碼贈送下午茶買一送一券。而甫榮獲2022年米其林指南推薦Ukai-tei Kaohsiung，則以每張3,200元起之Ukai Kaiseki懷石餐券款待貴賓；位於行館28樓的雲垂樓酒吧，消費滿3,000元即贈炸物小點，11月全月每週五更享九折禮遇。
晶英國際行館亦攜手同屬御盟集團，全台首創、全滿足酒店式公寓「御盟國際驛館」《AW Restaurant秋・星級現代法餐》，呈獻一泊二食極致食藝饗宴，雙人優惠11,699元起，同時，於晶英國際行館全館消費累積達一萬，更獨家享有《SS Pâtisserie夏・精品甜點珠寶》及《AW Café冬・極光咖啡館》500元貴賓抵用券。