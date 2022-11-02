不分黨派能合作都戰友！黃珊珊：為何藍綠永遠不共戴天？

▲台北市長候選人黃珊珊2日表示，不能理解為何台灣政治一定要像藍綠一樣不共戴天，她認為不分黨派只要是為了城市及國家好，都能一同合作。（圖／記者丁上程攝，2022.11.02）
▲台北市長候選人黃珊珊2日表示，不能理解為何台灣政治一定要像藍綠一樣不共戴天，她認為不分黨派只要是為了城市及國家好，都能一同合作。（圖／記者丁上程攝，2022.11.02）

記者丁上程／台北報導

2022-11-02 13:19:26

距離2022年九合一選戰投票日在即，各黨派候選人都積極做最後衝刺。而近日無黨籍台北市長候選人黃珊珊，不僅替民眾黨的候選人站台，不時也會替時代力量等第三勢力小黨的候選人輔選。對此黃珊珊今（2）日表示，歡迎所有朋友一起加入跨黨派的合作，並強調這個城市與國家不需要更多的對立，「我們不希望再跟兩黨一樣，把對方排拒在五里之外，而且最重要的是，藍綠兩黨為什麼要永遠這樣不共戴天呢？」

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針對與民眾黨以外的第三勢力合作，黃珊珊表示，歡迎所有朋友一起加入跨黨派的合作，這個城市、這個國家不需要更多的對立，這個城市需要更多善良、更多的諒解、更多的合作，「所以只要願意合作，都是我們的戰友。」黃珊珊強調，希望將來在自己主政下的台北市政府，也是採取這樣的原則，也就是任何政黨有才能的人，他願意為這個城市貢獻，他都有機會成為小內閣。

「不管是誰，包括敵對陣營也好，或是民進黨、國民黨的朋友，只要他願意為這個城市付出，只要我們認為他是有才德的人，我們就會予以接納。」黃珊珊說，她不希望再跟兩黨一樣，把對方排拒在五里之外，「而且最重要的是，藍綠兩黨為什麼要永遠這樣不共戴天呢？」

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