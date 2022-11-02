靜待Fed利率決策！台股終場小漲62點 台積電漲3.5元
市場資金觀望美國聯準會（Fed）的最新升息決策，美股1日4大指數跌多漲少，僅費城半導體指數上漲0.77%，其餘走跌。台北股市今（2）日開低走高，終場上漲62.96點，收在13100.17點，漲幅0.48％，成交金額新台幣1542.77億元。權值股台積電終場上漲3.5元至395元，其他重要電子股同步走揚，唯世界先進大跌3.08%。今日盤面焦點為伺服器概念股，台燿、聯茂強攻漲停板，矽晶圓概念股紅通通，貨櫃三雄表現不俗，車用電池也很亮眼。
美股道瓊指數1日下跌79.75點，跌幅0.24%，收在32653.2點；那斯達克指數下跌97.3點，跌幅0.89%，收在10890.85點；標普500指數下跌15.88點，跌幅0.41%，收在3856.1點；費城半導體指數上漲18.30點，漲幅0.77%，收在2402.75點
台北股市開低走高，加權指數以13033點開出，隨後來到盤上，終場上漲62.96點，收在13100.17點，漲幅0.48％，成交金額新台幣1542.77億元。晶圓代工龍頭、權值股台積電終場上漲3.5元至395元，漲幅0.89%。同樣為晶圓代工，聯電上漲0.77%，收在39.35元，其他重要電子股，如世界先進下跌3.08%，力積電漲2.12%，鴻海漲0.49%，，收在102元，聯發科則守平盤。
今日盤面焦點為伺服器概念股，台燿、聯茂強攻漲停板，緯穎、新唐與博智漲2到7%。矽晶圓概念股紅通通，環球晶、中美晶、台勝科漲約1%，嘉晶、漢磊與合晶漲近2%。另外，貨櫃三雄表現不俗，長榮、陽明與萬海漲0.76到1.48%，其他航運股如新興、志信、中航、中櫃漲0.47%到1.72%。至於車用電池也很亮眼，美琪瑪、康普、明基材、聚和、中探針漲2到4%。