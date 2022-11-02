繼BLACKPINK、西城男孩 陳其邁宣布：新好男孩2月開唱
繼韓國天團BLACKPINK、西城男孩陸續宣布將在高雄開唱後，高雄市長陳其邁昨日深夜繼續在臉書公告，名列史上最暢銷男子團體的 Backstreet Boys 新好男孩也將登陸高雄開場，讓網友不禁呼喊「錢錢都飛走了」、「這裡是許願池嗎？」，更有網友提到18歲公民權的時事梗「2月的高雄就像18歲的青春」、「我的青春啊」。
陳其邁發文，「90年代，你怎麼可能沒聽過新好男孩 ？You are my fire The one desire Believe when I say I want it that way...」，寫下許多不敗紀錄，完美的和聲和聲線，一聽就入迷。
「沒錯，繼BLACKPINK、西城男孩，名列史上最暢銷男子團體的 Backstreet Boys 新好男孩，也即將登陸高雄」，陳其邁指出「新好男孩2023年2月18日演出、西城男孩2023年02月26日演出。如果想好好朝聖兩個經典的男孩團體，我想，你大概整個二月都要住在高雄了」
陳其邁說，此外，明年03月18日，還有BLACKPINK，「生而為粉」的你也不能錯過，高雄已經準備好，歡迎全世界頂尖的團體與演出，持續來到，網友也留言「高雄太扯了」、「票搶起來、飯店訂起來」。