周玉蔻爆料「欺騙郭台銘」！高虹安競辦：綠營抹黑不可信
國民黨新竹市長候選人林耕仁日前爆料，民眾黨新竹市長候選人高虹安疑任用其李姓男友任立法院公費助理，恐有詐領助理費之嫌疑。資深媒體人周玉蔻昨日加碼爆料，高虹安被爆出的李姓男友任職鴻海集團，鴻海集團創辦人郭台銘知曉後非常反對，高虹安也曾答應郭董，會和李男結束關係，質疑「高虹安欺騙郭台銘」。對此，高虹安競今（2）日回應表示，周玉蔻等綠營名嘴的社會公信力和訊息可信度，全台灣有智慧的選民都很清楚，強調對手造謠是不實指控。
高虹安透過競辦發表聲明表示，前中姐張女士曾經含淚控訴，周玉蔻等綠營名嘴為了綠營選情，不惜在節目和網路社群，用不實的抹黑，污衊她一生的清白。周玉蔻等綠營名嘴、側翼的社會公信力和訊息可信度，全台灣有智慧的選民都很清楚。如今，周玉蔻等綠營名嘴，一樣為了新竹市長的綠營選情，用不實的八卦造謠影射高虹安。這種惡質手段，竟然成為選舉重點。執政黨放縱媒體打手，執意打這種負面選戰，真的深感遺憾。
高虹安競辦指出，她們已經整理大量證據，證明這位前助理於任職期間，確實執行許多國會立委助理的工作。無論是立院辦公室事務、地方上的民眾服務等等，在職期間確實恪盡一位助理該做的職務，這些都有許多人證物證可資證明。見過他實際執行助理工作等人證相當多，這也都是不容造假的鐵証，合法合規領取該有之薪酬。所有證據清楚顯示，絕無詐領助理費或掛名人頭助理！
高虹安表示，有消息人士告訴她們，綠營高層將關切檢調調查進度。如果這些訊息為真，指揮辦案就完全是用司法動作來影響選舉。於公，雖然相關工作證明屬於個人隱私，但與其讓執政黨藉由「關心」偵查程序和進度影響選舉，不如主動、正面回應。她們很快會整理好所有相關證據，交由律師處理，也會主動提供檢調，證明清白。
高虹安強調，「於私部分，交友屬於個人隱私，我只能跟大家保證，虹安沒有違反法律或是道德之處。」