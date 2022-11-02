北韓狂射10飛彈！韓國急發空襲警報 戰機升空射彈反擊
美國以及韓國進行聯合空中軍演之際，北韓於2日時發射至少10枚以上飛彈，其中一枚飛越兩韓之間的海上界線「北方界線」（NLL）上空，另外有1枚飛彈觸發預警系統，韓國地方當局隨即對此發布空襲警報。有外媒指出，這是金正恩執政以來，單日最大規模的飛彈試射，並是時隔6年，度發布空襲警報。
綜合外媒報導，美國與韓國正在舉行聯合軍演，北韓當局2日才向兩國警告，稱美韓若針對北韓動用武力將付出慘痛代價，並稱不能再容忍這類「軍事上的魯莽行為和挑釁」。沒想到數小時之後，北韓朝東西部海域發射多枚飛彈。根據韓國參謀長聯席會議（JCS）指出，韓國軍方偵測到北韓從元山市及周邊地區發射飛彈，數量多達10枚。其中3枚短程飛彈，分別落入北方限界線以南的公海、韓國束草市以東57公里的日本海水域，以及日本海上的公海海域。
北韓這次試射，不僅有飛彈在落海前曾接近鬱陵島，觸發了當地與空軍中央防空控制中心（MCRC）、飛彈預警雷達相連的中央民間防衛預警系統，導致地方當局發布了空襲警報，並緊急疏散人員，還有飛彈落入韓國領海附近，引發韓國政府不滿，韓國軍方上調警戒狀態至2級，更派出F-16戰機發射3枚飛彈作為回應。
在先前，北韓單日飛彈試射最大規模，是在今年6月5日，當時北韓在35分鐘內，自4處地點發射8枚短程飛彈。日本《富士新聞網》報導指出，這是韓國自2016年以來首度發布空襲警報。
北韓今年試射的飛彈數量刷新紀錄，此次飛彈挑釁，被認為是針對10月31日美國與韓國展開的「警戒風暴」（Vigilant Storm）軍事演習，這是雙方最大規模的聯合空中軍演之一。