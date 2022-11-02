哈日韓族瘋了！日韓最低1萬4有找　這裡買抽美國來回機票

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明年初最大重頭戲當然是即將到來的櫻花季，雄獅在本屆ITF旅展獨家推出「韓國釜山賞櫻包機5日」在展覽期間開搶，行程安排韓國必訪賞櫻重鎮－鎮海、釜山，每到櫻花季即沒入粉色花海之中，除帝皇山、慶和火車站、余佐川羅曼史橋外，還將前往被譽為「千年古都」的慶州，尋經典賞櫻路線，僅3月28日及4月2日兩團，每人最低27,900元起。韓國商品另外還有，「釜山樂天世界5日」安排今年3月甫開幕、釜山規模最大「樂天世界Magic Forest」，每人13,900元起，14000元還有找真的超划算。
國人最愛的日本方面，有「北海道星野美人湯5日」保證入住北海道星野TOMAMU度假村，還可體驗熱氣球升空的絕美風景，每人最低48,650元起，4人同行還折5千；「沖繩半自助4日」旅展加贈一日行程，每人15,900元起；「日本九州旅遊5日」，到訪宇佐馬丘比丘、漫步由布院、懷舊門司港、別府溫泉等，每人23900元起。
🟡五福旅遊
今年國際旅展五福旅遊業者透露將卯足全力帶給消費者最超值行程體驗。針對今年日韓商品，五福首推團體行程，像是「東京江戶風情溫泉5日」35,900元起、第2人再享減6,000元，深度遊覽日光東照宮、輕井澤、伊香保博物館等熱門景點；或「北海道．多一點6日」38,900元起、第2人再減5,000元，暢玩函館夜景、有珠山、尼克斯、小樽。此外，「魅力韓國5日」19,800元起、第2人減3,000元，「華川冰雪祭5日」25,500元起、第2人減3,000元，瘋玩遊樂園及知名熱門景點、古蹟，都很適合高CP值的蜜月、閨蜜行程。
此外還推薦「東京自由行5日」15,800元起（含稅）、第2人減2,000元，入住淺草駒形Wing酒店，價格實在優惠。馬上到冬季了，滑雪也是民眾嚮往的行程之一，因此五福推薦「三都雪物語伴自由5日」31,900元起、第2人再享減5,000元，特色是有滑雪教練教學初體驗；加碼推薦¬ 冬季滑雪首選、全包式假期「Club Med 北海道滑雪度假村Tomamu 5日」75,100元起、第2人減2,000元。另外，「冬雪戀韓國5日」25,500元起、第2人減3,000元，民眾可享受超人氣滑雪場、南怡島雪境。
🟡東南旅遊
盯緊明年春節、寒假旅遊熱潮，東南旅遊替民眾推出超值五星級東北亞體驗，日本機加酒自由行，飛大阪、東京、札幌最低14999元起；團體方面，明年金兔春節飛北海道、九州最低73900元起，第二人還省6000元，帶你入住百選溫泉登別第一瀧本館、洞爺湖乃之風，享盡地獄谷第一排美景與洞爺湖湖景，餐食則有三大螃蟹+海陸涮涮鍋+和食自助百匯吃到飽，再升等和牛饗宴。
🟡可樂旅遊
可樂旅遊不只11/4至11/7實體旅展期間能搶優惠，即日起一直到14日通通可以搶好康！首推日韓行程2萬有找，「GO嗨玩沖繩4日」星宇航空直飛沖繩．住2019開幕拉塔納飯店．四人成行，旅展價14,888起；「韓國限定GO 5日」體驗鐵道自行車．融合藝術與表演的新塗鴉秀．媲美英國海德公園的首爾林，旅展價19,388起。
自由行方面，可樂旅遊旅展特別祭出日本自由行「買２晚送１晚」限定專案，其中「GO嗨玩京都」入住TAVINOS KYOTO，最低 13,888起；「GO嗨玩沖繩」入住Cococious Monpa，最低14,688起，讓你盡情享受自由的旅行！可樂旅遊更宣布全球訂房全面下殺95折，鎖定交通便利、加值不加價的熱門城市房源，像是東京「TAVINOS濱松町酒店」漫畫主題空間（含早餐），旅展價1,395起、首爾「L7明洞酒店」旅展價3,330起、釜山「阿班酒店」旅展價1,630起。